Sánchez afirma haber logrado “grandes consensos transversales” y pide al PP cumplir la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la labor desarrollada durante los tres años de legislatura por su Ejecutivo para conseguir sacar adelante un amplio abanico de reformas con el respaldo del Congreso. “Hemos trabado acuerdos que trascienden las siglas del Gobierno de coalición. Grandes consensos transversales en educación y sanidad para revertir recortes y fortalecer estado del bienestar”, ha dicho en declaraciones a los periodistas antes del acto de conmemoración del 44º aniversario de la Constitución.

Coincidiendo con de ese aniversario, Sánchez se ha mostrado muy crítico con la actitud de la oposición respecto al bloqueo institucional de órganos como el Consejo General del Poder Judicial. “Honrar la Constitución Española obliga a cumplir todos los artículos. Tenemos una oposición que no cumple la Constitución. Hago un llamamiento a los grupos de la oposición para que cumplan, porque mientras no lo hagan no pueden dar ninguna lección de constitucionalismo”, ha asegurado.

El presidente también ha sacado pecho de los datos económicos de España en mitad de un contexto internacional convulso. “España es el país que más crece de la Unión Europea, con menos inflación y con la mejor tasa de empleo en 15 años. Pese al ruido y la crispación España está avanzando a pesar de todas las dificultades, imaginen cuando el contexto internacional sea más positivo” ha concluído.