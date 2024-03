Sánchez, sobre el apoyo del PP a Ayuso: “Quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba”

Pedro Sánchez carga contra el “silencio” y el apoyo de Alberto Núñez Feijóo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la investigación por fraude fiscal de su pareja y arremete contra el PP por el clima de polarización y crispación en la política española. “Quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba”, ha dicho el presidente en una rueda de prensa en Bruselas tras una reunión del Consejo Europeo. “Tenemos una oposición destructiva que ha pasado a ser una suerte de oposición tóxica”, ha señalado.

“Todo este ruido tiene que ver con el silencio del señor Feijó ante el caso Ayuso. Creo que después de las noticias conocidas hoy [en referencia a la imputación de la pareja de Ayuso], el señor Feijó no tiene excusas, ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión. Y es lo que espera todo el mundo, toda España”, ha afirmado el socialista, que ha recordado que el PSOE tomó medidas ante el 'caso Koldo', que no ha mencionado expresamente.

“Criticar la corrupción de un tercer partido es lo sencillo. Luchar contra la corrupción y tomar medidas en tu propio partido es lo relevante, es lo importante. Y yo, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, creo que he tomado decisiones contundentes, rápidas, ejemplares, cuando por desgracia hemos sufrido algún caso de corrupción”, ha agregado.

Sánchez ha recordado que Feijóo llegó al liderazgo del PP tras la operación contra Pablo Casado, que denunció los negocios del hermano de Ayuso durante la pandemia: “Quizá por eso el señor Feijóo no se atreva, no quiera o no puede exigir responsabilidades políticas a la señora Ayuso”. El presidente considera que el PP tiene una “estrategia” para “polarizar, desmovilizar al electorado, generar desafección política” y ha lamentado la “equidistancia” de algunos medios de comunicación.

“Ha habido medios de comunicación que han reflejado todo lo que está sucediendo en el caso Ayuso, de fraude fiscal, de mentiras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y la respuesta que han tenido por parte del Partido Popular ha sido amedrentar a esos medios de comunicación”, ha continuado en referencia a las amenazas del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a elDiario.es que ha calificado como “actitudes que son absolutamente antidemocráticas”.

“Catalunya quiere pasar página” de Puigdemont

Sánchez se ha mostrado convencido de que el PSC ganará las elecciones del 12 de mayo en Catalunya “por un amplio margen”. “La ciudadanía catalana lo que quiere es pasar página y lo que significa pasar página es tener un Gobierno y un presidente, en este caso Salvador Illa, que una y que sirva al conjunto de la ciudadanía catalana”, ha aseverado el presidente, que no ha querido entrar a fondo en el discurso de Carles Puigdemont, que se presentó a las elecciones con el objetivo de culminar el proceso de independencia.

“El señor Puigdemont se presentó en 2017, se presentó en 2021 y se va a presentar ahora en el año 2024. Pero sucede que estamos en un tiempo completamente distinto, en un tiempo nuevo. Y creo que la ciudadanía catalana el próximo 12 de mayo tiene una disyuntiva que resolver con su voto: si quiere una Catalunya que mire hacia adelante o una Catalunya que mire hacia atrás”, se ha limitado a decir sobre las palabras del expresidente catalán.

A pesar del complejo escenario que respecto a la gobernalidad que pueden dejar las urnas, Sánchez se ha mostrado convencido de que la legislatura continuará. “El camino será aprobar los presupuestos de 2025 (...) y continuar con nuestra hoja de reformas”, ha asegurado Sánchez, que ha recordado que el Gobierno ha renunciado a presentar los del presente ejercicio por el adelanto electoral en Catalunya.