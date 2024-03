Feijóo evita censurar las amenazas y los bulos de Miguel Ángel Rodríguez contra elDiario.es: “Son conversaciones privadas”

Alberto Núñez Feijóo evita censurar las amenazas que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha vertido en los últimos días contra elDiario.es. El líder del PP se pone de perfil y lo enmarca en “conversaciones privadas”, a pesar de que la mano derecha de la presidenta madrileña difundió el bulo de que “periodistas encapuchados” de esta redacción intentaron asaltar la vivienda de la dirigente conservadora.

“Las personas que dirigen este tipo de comunicaciones, tendrán que hacer, por supuesto, la valoración que consideren oportuna”, se ha limitado a decir el líder de la oposición.

En declaraciones a los periodistas en Bruselas, Feijóo se ha puesto de perfil sobre los ataques del Gobierno madrileño contra esta redacción y periodistas de El País. “Si hay una conversación privada, le corresponderá a las partes, tomar las decisiones y las calificaciones que correspondan (...). Sobre conversaciones privadas, tengo mi propia opinión, que es privada”, ha respondido a la pregunta de si se puede amenazar en privado.

Además de lanzar balones fuera sobre las amenazas que Miguel Ángel Rodríguez profirió contra elDiario.es por las informaciones sobre la investigación por fraude fiscal a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, llegando a asegurar que iba a “triturar” a este diario, Feijóo ha minimizado la causa que rodea a la presidenta madrileña y ha aprovechado para cargar contra el Gobierno.

“Cada uno sabrá muy bien calificar y distinguir entre una conversación privada más o menos afortunada o que pueda conllevar descalificaciones, que puedo entender, a lo que es una publicación desde el Gobierno descalificando y denominando contenedor de basura a un medio de comunicación”, ha expresado Feijóo.

“Lo que me sorprende es que ustedes no me pregunten cómo desde el Gobierno de la nación se pueden sacar tuits de forma constante y continua diciéndo que un medio (...) es un contenedor de basura”, le ha dicho Feijóo a los corresponsales que atendían a sus declaraciones tras una reunión con otros líderes de su partido antes del Consejo Europeo: “Si un consejero de la comunidad, cual fuere, de forma pública, notoria y publicada, dice que un medio de comunicación de los que están aquí es un contenedor de basura, entonces le puedo asegurar que yo me pronunciaría de forma explícita”.

Feijóo ha dedicado la mayor parte de sus respuestas a cargar contra el PSOE, el Gobierno y el ministro de Transportes, Óscar Puente. “El Gobierno en este momento tiene un gravísimo problema en el partido, en el Gobierno, en el Consejo de Ministros, en la Presidencia del Congreso de los Diputados y en el entorno más próximo al presidente del Gobierno. Y en consecuencia, el gobierno quiere que se hable de personas con una relación afectiva, de una presidenta, de una comunidad autónoma. Comprendo que este tipo de ataques y contraataques son tan simples que la mayoría de los españoles se han dado cuenta de ello”, ha sido el primer comentario de Feijóo cuando le han preguntado por las amenazas y bulos contra elDiario.es y El País.

“Allá cada uno con lo que dice; pero le puedo asegurar que en un gobierno democrático un ministro no puede en ningún caso calificar a sus colegas y a un medio de comunicación de forma clara, no a través de conversaciones privadas, sino a través de Twitter y de las redes”, ha agregado: “Entiendo que al Gobierno le interesa la polarización, la crispación. A mí me interesa la verdad y la ponderación”.

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.