Sánchez reprocha a Feijóo que cuestione la reforma de pensiones en Bruselas: “Ha superado la deslealtad de Casado”

Lo que para Alberto Núñez Feijóo fue “reforzar la imagen internacional de España” al mantener varias reuniones con altos mandos europeos, la presidenta de la Comisión o el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, para Pedro Sánchez es una “deslealtad”. El jefe de la oposición volvió a aprovechar un viaje a la capital comunitaria para poner en cuestión la ejecución de los fondos europeos, a pesar de que España es el país más avanzado en la aplicación del plan de recuperación, y la reforma de pensiones que cuenta con el aval de Bruselas. Y eso ha generado un enorme malestar en el Gobierno.

Feijóo sugiere que la reforma de las pensiones que ha incendiado Francia es mejor que la pactada por el Gobierno en Bruselas

Sin que le preguntaran por el asunto, Sánchez ha aprovechado la rueda de prensa tras el Consejo Europeo para echar en cara a Feijóo que, de nuevo, acudiera a Bruselas a cuestionar las reformas que está llevando a cabo España, a pesar de que estas están siendo pactadas con la Comisión Europea. “Ayer tuvimos ocasión de encontrarnos con el líder del PP para hablar con [Paolo] Gentiloni, Ursula von der Leyen, en fin con quien pudiera, para criticar la reforma de pensiones”, ha comenzado Sánchez: “Yo pensaba que la deslealtad con España no iba a ser nunca superada en el caso de Casado. Lo hemos visto de forma evidente y sonrojante, que esa deslealtad ha sido superada por parte del señor Feijóo”.

“Lo que ha hecho es venir aquí [a Bruselas] a tratar de cuestionar los acuerdos de España con las instituciones comunitarias y eso es una deslealtad no al Gobierno, sino al País”, ha dicho. Además, ha acusado al PP de trasladar la impresión de que las reformas deben causar “dolor social”, después de que Feijóo pusiera como ejemplo la reforma de Emmanuel Macron, que ha incendiado las calles de Francia. También le ha reprochado que su propuesta sea “retroceder diez años”.

“La diferencia entre 2013 y 2023 [ha señalado en referencia al recorte de las pensiones de Mariano Rajoy] es que se aprobó de forma unilateral. Esta reforma será aprobada por diputados de muchos más grupos parlamentarios”. “No contó con el apoyo de los agentes sociales. Esta reforma, en su primera parte, fue apoyada por sindicatos y empresarios; y la segunda parte, por las centrales sindicales”. “Si recordamos lo que sucedió en 2013 y lo que ha sucedido hoy: hay paz social, que es fundamental para estas reformas”, ha resumido el presidente.

El jefe del Ejecutivo no ha dejado escapar la ocasión de afear a Feijóo la posición que mantuvo en la moción de censura de Vox y Ramón Tamames, de la que dijo haberse “abstraído”. Sánchez ha asegurado que se ha producido un “acercamiento” a la extrema derecha porque el PP ha pasado del 'no' de Casado a la abstención.

Sánchez asume que el CGPJ no se renovará antes de las elecciones

No ha sido el único tema por el que el presidente ha atizado al jefe de la oposición. El presidente del Gobierno ha vuelto a acusar al PP de “secuestrar la Constitución y leerla conforme a sus intereses partidistas” con el fin de “enviar un mensaje” a los ciudadanos de que el “conservadurismo” será quien “ocupe, monopolice y domine” el Poder Judicial. “No lo dejaré de criticar, rechazar y conminar al señor Feijóo que, si alguna vez logra la autonomía de la derecha que le marca el paso, recupere la autonomía y cumpla con lo acordado y que rompió unilateralmente hace unos meses”, ha expresado antes de reconocer: “Decir esto es como engañarnos y lo que está claro es que después de las elecciones, esperemos que con una mayoría progresista más amplia, podamos de una vez por todas hacer ver al PP que tiene que cumplir la Constitución”.

Sánchez asume, por tanto, que no habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta después de las elecciones generales tras más de cuatro años del bloqueo.

En lo que no ha querido entrar es en los movimientos en el sector progresista del CGPJ para intentar forzar, con dimisiones, la renovación. “No puedo entrar a valorar lo que puedan hacer unos u otros vocales del CGPJ, pero debo lamentar una vez más este bloqueo porque no tiene precedentes en la democracia española”, se ha limitado a contestar antes de reiterar que “lo que está haciendo el PP es degradar una institución muy importante para el correcto funcionamiento de la democracia”. Además, ha sostenido que España no ha mejorado más en su valoración sobre la calidad de la democracia precisamente por ese bloqueo que inquieta a la Comisión Europea, que reiteradamente insta a España a proceder a la renovación. Ahora el comisario de Justicia, Didier Reynders, advierte de que debería hacerlo antes de que asuma la presidencia rotatoria de la UE.

“Si hay un bloqueo en el CPGJ es simple y llanamente porque hay un partido, en este caso el PP, que se opone porque quiere tener intervenido políticamente el órgano de gobierno de los jueces”, ha dicho el presidente, que ha calificado la situación de “inaceptable”. “Es una intervención política partidista en toda regla”, ha dicho antes de reiterar que “lastra a España” porque “degrada” las instituciones.