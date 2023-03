Feijóo sugiere que la reforma de las pensiones que ha incendiado Francia es mejor que la pactada por el Gobierno en Bruselas

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a aprovechar su presencia en Bruselas para cuestionar al Gobierno. El líder del PP ha llegado a poner en duda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté en condiciones de asumir la presidencia rotatoria de la UE y también la reforma de las pensiones pactada con la Comisión Europea. De hecho, ha sugerido que es mejor el planteamiento de Emmanuel Macron, que contempla recortes en el sistema y que ha incendiado las calles. Unas horas después de reunirse con Ursula von der Leyen, el jefe de la oposición ha rechazado al ejecución de los fondos europeos, a pesar de que España es el país que va en cabeza y es el primer país que recibirá el tercer desembolso.

“Es evidente que es difícil presidir la UE con un Gobierno que está en contra de las propuestas de la alianza atlántica respecto al pueblo ucraniano y los derechos humanos de la población ucraniana”, ha expresado Feijóo, a pesar de que el Ejecutivo mantiene el apoyo a Volodímir Zelenski tanto a nivel financiero en el marco de las decisiones que toman los 17, como en el militar y humanitario. El presidente del PP basa su cuestionamiento en una votación de una proposición no de ley en el Congreso, que no tiene valor legislativo, y en las críticas que ha hecho Unidas Podemos.

Feijóo ha enmarcado dentro de la “normalidad” el viaje de Pedro Sánchez a Pekín la próxima semana para reunirse con Xi Jinping después del encuentro que éste mantuvo con Vladímir Putin y el cuestionamiento que los aliados hacen de la posición que está manteniendo China al no condenar específicamente el ataque a Ucrania. “Lamentablemente el presidente del Gobierno, sobre Ucrania, sólo va a hablar como presidente de una parte del Consejo de Ministros”, ha dicho antes de afirmar: “Esto en China se sabe, como se sabe en cualquier cancillería o país del mundo”.

“Lo que sería sorprendente es que no le inviten. Yo recuerdo visitas del presidente Rajoy a China”, ha dicho Feijóo obviando la tensión diplomática y comercial que ahora hay con el gigante asiático en Occidente: “Si va a asumir la presidencia de la UE tiene una acreditación más. No me parece que sea una cuestión atípica”.

A partir de ahí, Feijóo ha cuestionado la gestión del Gobierno en Bruselas, incluida la reforma de pensiones que se ha pactado con el Ejecutivo comunitario. “No se ha contado con ningún informe favorable de ninguna organización independiente de nuestro país”, ha dicho poco antes de reunirse con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que ha dado el aval a la reforma. “Dice que en 2025 se van a volver a hacer las cuentas”, ha apostillado.

“Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social del gobierno francés, que está haciendo lo contrario del español”, ha dicho sobre las huelgas a las que se enfrenta Emmanuel Macron por su polémica reforma frente al 'sí' de los sindicatos y del Congreso en España. “Seguro que uno de los dos se equivoca y me da la sensación que nos estamos equivocando aplazando un debate que es imprescindible para crear empleo”, ha apostillado.

“Los fondos europeos no se están gestionando con eficacia y no están llegando a la economía productiva”, ha dicho Feijóo, a pesar de las continuas felicitaciones que España recibe desde Bruselas por la marcha del plan de recuperación. “La Comisión tiene sus responsabilidades y el Gobierno las suyas”, ha dicho Feijóo, que ha reprochado los datos del paro o de deuda pública. “La Comisión se va a encontrar con cinco años de populismo”, ha dicho sobre la gestión del Ejecutivo desde que se suspendieron las reglas fiscales.

Preguntado por si esas críticas, dado que Bruselas supervisa las reformas, erosiona al PP en Europa y, fundamentalmente, a la presidenta de la Comisión Europea, Feijóo ha respondido que “la posición de la presidenta de la Comisión Europea es limitada”. Para ilustrar la buena relación que tiene con Von der Leyen, ha revelado que llegó una hora tarde por una avería en el avión y que, aún así, le esperó para cenar. Eso demuestra, según el líder del PP, el “interés” de la alemana por reunirse con él. “Es una relación correcta y que cada día se profundiza más”, ha expresado, aunque no ha querido desvelar si el PP español la apoyará como candidata en los próximos meses.

Contra el “esperpento” de la moción de censura

Feijóo ha atacado con dureza tanto al Gobierno como a Vox por el “esperpento” de la moción de censura de Ramón Tamames, de la que celebra haberse “abstraído” gracias a que no tiene escaño en el Congreso. “Estoy con la mayoría de los españoles que consideran esta moción de censura como una pérdida de tiempo y un instrumento para insuflar aire a un presidente desgastado y que Yolanda Díaz lance su candidatura de apropiación de Podemos y Vox recupere un poco de presencia”, ha expresado.

“Comprenderá que no le vamos a hacer la ola al Gobierno ni seguidismo a uno de los partidos de la oposición”, ha dicho tras haberse abstenido en la votación. “Nuestra posición es muy clara de centralidad, de respeto a las instituciones. Yo ofrezco una España normal y una política para adultos para un país adulto”, ha dicho parafraseando el título del libro de Mariano Rajoy.

Avala a Albiol: “Sabemos distinguir lo que es corrupción y lo que no”

El líder del PP ha restado importancia a la apertura de juicio oral a Xavier García Albiol al considerar que el caso es la instalación “provisional de unas torretas que ni conoció ni le notificaron”. Así, ha dado por hecho que no cumplirá los estatutos del partido que establecen la suspensión llegado ese punto: “La corrupción en mi partido no tiene cabida, pero sabemos distinguir entre lo que es corrupción y lo que no”, ha dicho.