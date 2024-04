La Justícia retira al Port de València la condició d’òrgan substantiu de l’ampliació i deixa en dubte el projecte

“Escau estimar parcialment aquest recurs, anul·lant la substitució de Ports de l’Estat per l’Autoritat Portuària de València (APV) com a òrgan substantiu en la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte d’ampliació del port de València operada per la resolució de 30 de març de 2021”.

La sentència de la secció sisena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid s’expressa en aquests termes pel que fa a la demanda que va interposar en el seu moment Per l’Horta en nom de la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista contrària al projecte. La qüestió no és menor, ja que l’òrgan substantiu és l’encarregat de sol·licitar els tràmits ambientals.

Segons la sentència, a què ha tingut accés elDiario.es i contra la qual es pot fer recurs de cassació, la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental dependent del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) va utilitzar el procediment d’esmena d’errades per a derivar la condició d’òrgan substantiu de Ports de l’Estat a l’APV. No obstant això, no queda acreditat que es tractara d’una errada, més encara quan han passat 14 anys des que es va publicar la DIA (2007) fins a la resolució ara anul·lada (2021): “Sembla que ens trobem més aïna davant el recurs per part de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, al procediment de rectificació d’errades per a eludir tant els procediments aplicables en matèria de substitució de titularitat d’òrgans administratius com, especialment, les conseqüències que, en matèria d’inici de procediments de fons, comporta el transcurs de 14 anys sense que haja acordat res sobre aquest tema”, diu la sentència.

A més, posa en relleu que l’Administració sustentada en l’article 82.1 de la Llei de procediment administratiu (LPAC) el canvi d’òrgan substantiu. Aquesta normativa estableix l’obligatorietat d’oferir tràmit d’audiència als interessats, cosa que en aquest cas no es va fer, fet que per a la sala és un indici que “la mateixa Administració autora de la resolució sembla intuir la inadequació a dret d’aquesta manera d’actuar”.

La sentència confirma la mesura cautelar decretada pel mateix jutjat el desembre del 2022, quan ja es va suspendre cautelarment la condició d’òrgan substantiu de l’APV, deixant sense efecte la resolució esmentada de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental fins que arribara el pronunciament sobre el fons de la qüestió, que ara s’ha produït.

La sentència posa en dubte la tramitació del projecte, fins i tot la licitació recent, que s’ha seguit en tot moment com si l’APV mantinguera la condició d’òrgan substantiu. De fet, després de la suspensió cautelar de la resolució, el president del Port de València llavors, Aurelio Martínez, va comentar que Ports de l’Estat hauria de fer un informe motivat que avalara la DIA del 2007 per al nou projecte licitat. No obstant això, no consta que aquest informe existisca.

A preguntes del senador de Compromís, Enric Morera, el Govern va contestar el mes de gener passat remetent-se a l’informe de Ports de l’Estat que es va fer públic el 2021 que sí que avala la vigència de la DIA, és a dir, descarta que haja caducat, però no es pronuncia si empara el nou projecte, després dels canvis introduïts.

Segons l’escrit, “són les autoritats portuàries els òrgans de l’Administració pública estatal que, amb caràcter general, tenen atribuïda la condició d’òrgan substantiu, ja que tenen atribuïda la competència per a aprovar aquests projectes en els ports que gestionen”. Una atribució que ara queda sense efecte per la sentència del TSJ de Madrid.

La resposta del Govern sí que inclou una valoració de Ports de l’Estat en la línia del que defensava l’APV, però que no deixa de ser una mera opinió no fonamentada en cap informe i, per tant, sense valor jurídic: “Considera que no es produeixen efectes adversos significatius sobre el medi ambient per no donar-se cap dels supòsits previstos en l’article 7.2.c) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per la qual cosa no és exigible una altra avaluació d’impacte ambiental del projecte”.

Els incompliments de la DIA del 2007

Un informe de l’Advocacia de l’Estat posa de manifest que cap institució consultada (Ports de l’Estat, Comissió Europea i Ministeri de Transició Ecològica) ha avalat la validesa de la DIA del 2007 per al projecte modificat aprovat per l’APV.

La realitat és que el projecte no compleix els paràmetres establits en la DIA esmentada del 2007, que diu textualment: “Es formula declaració d’impacte ambiental favorable a la realització del projecte Ampliació del port de València concloent que, sempre que s’autoritze en l’alternativa i en les condicions assenyalades anteriorment, que s’han deduït del procés d’avaluació, quedarà protegit adequadament el medi ambient i els recursos naturals”.

Així, mentre la DIA estableix un màxim de 19 milions de metres cúbics de material de rebliment per als futurs molls amb un dragatge en la dàrsena a una profunditat màxima de 18 metres per a extraure’l, el projecte aprovat necessita 25,7 milions de metres cúbics amb dragues a 24 metres de profunditat en la dàrsena i de 28 metres en l’avantport.

A més, com recull l’informe de Costes publicat íntegrament per aquest diari, tampoc s’ha complit el que fa referència a les mesures correctores que havia de proposar i projectar l’APV per a frenar l’erosió de les platges del sud de la ciutat de València, una actuació que ha acabat desplegant el Ministeri de Transició Ecològica.