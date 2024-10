Sánchez respalda al Fiscal General por “hacer su trabajo” y exige la dimisión de Ayuso

Pedro Sánchez hace una férrea defensa del Fiscal General del Estado tras la decisión del Tribunal Supremo de llevar a cabo una investigación por la filtración de un correo electrónico sobre el acuerdo que solicitó Alberto González Amador por un delito fiscal y que estaba en manos de otras 18 personas. “Respetamos la actuación del Tribunal Supremo, pero respaldamos la actuación del Fiscal General porque ha hecho su trabajo: perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo”, ha respondido en una rueda de prensa en Bruselas.

El presidente del Gobierno ha recordado que esta causa parte de que “el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid [Miguel Ángel Rodríguez], a la sazón pareja de este delincuente confeso, propagara un bulo para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado”. “Lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el PP le va a exigir explicaciones y responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid que es pareja de un delincuente confeso”, ha agregado Sánchez que ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo la dimisión “de su jefa” en referencia a Ayuso.

Antes de que terminara la comparecencia del presidente, el jefe de gabinete de Ayuso ha reaccionado a través de X (antes Twitter) acusándole de mentir y negando que González Amador haya sido “acusado por la venta de mascarillas”. Sin embargo, el novio de Ayuso aguarda una condena por burlar a la Hacienda Pública para no contribuir con el porcentaje que le correspondía tras embolsarse una comisión de casi dos millones de euros por la compraventa de material sanitario en plena pandemia. También falsificó documentos para culminar la maniobra de engaño al fisco.

Sánchez ha recordado que Alberto González Amador se “enriqueció” con la venta de mascarillas durante la pandemia y ha sugerido que Ayuso se “benefició” de aquellas actuaciones. De ahí que considere que Feijóo tiene que depurar responsabilidades políticas en la Puerta del Sol. “Falta que Feijóo, a su jefa, la señora Ayuso le exija responsabilidades políticas, que no puede ser otra que la dimisión”, ha sentenciado Sánchez.

“Toda esta historia se inició con un delincuente confeso, que es la pareja de la señora Ayuso, que se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia, que ha defraudado Hacienda y que a día de hoy, dentro del Partido Popular, nadie ha asumido ninguna responsabilidad política y por supuesto no se la han exigido, porque recordemos todos dentro del Partido Popular cómo acaban quienes exigen responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha resumido Sánchez, que se ha referido a la defenestración de Pablo Casado.

Legislatura hasta 2027

Antes de que le preguntaran por el asunto, Sánchez ha comparado la situación del PP con la del PSOE respecto al exsecretario de Organización, al que “hace ocho meses” se expulsó y reclamó el acta de diputado al conocerse las informaciones sobre su posible implicación en una trama corrupta también vinculada, entre otras cosas, a la adquisición de mascarillas.

Sánchez no ha entrado a valorar la posición de Anticorrupción, que apunta a la participación de José Luis Ábalos en la trama, pero ha dicho que asume “tres responsabilidades”. Una de ellas fue “actuar con contudencia” con los primeros indicios de corrupción en el entorno del ex número tres del partido. “Siempre he manifestado la colaboración con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso también la apertura de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados”, ha agregado antes de asegurar que la tercera es que “este Gobierno va a continuar con su hoja de avances económicos y de avances sociales hasta el año 2027”.

El presidente no ha aportado nueva información sobre el viaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que él conoció a través de un mensaje de WhatsApp de Ábalos y se ha limitado a reiterar que se le impidió la entrada en España cuando se dieron cuenta de las sanciones que pesaban sobre ella.