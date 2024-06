Sumar aplaude la renovación del Poder Judicial mientras los socios denuncian un pacto bipartidista

Posiciones divergentes entre Sumar y el resto de socios del Gobierno ante el pacto que han sellado este martes el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras más de cinco años caducado. El socio minoritario del Gobierno ha aplaudido el acuerdo: la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo ha calificado como un paso adelante. Mientras tanto, sus aliados parlamentarios han criticado que se les haya dejado de lado y algunos como ERC y Podemos han anunciado el nacimiento de la “gran coalición”.

El acuerdo se ha cerrado esta tarde en Bruselas, con la mediación de la Comisión Europea, e incluye el reparto de los 20 puestos que compondrán el órgano de gobierno de los jueces entre ambos partidos: 10 candidatos propuestos por el PSOE y 10 por el PP. Con este pacto, la institución sale del bloqueo de más de cinco años que había propiciado el principal partido de la oposición desde que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa.

Poco después de la firma del acuerdo entre Félix Bolaños por parte del Gobierno y Esteban González Pons en nombre del PP, tanto Sumar como los socios parlamentarios han ido reaccionando. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha indicado que ha estado al corriente de las negociaciones en todo momento ha celebrado el pacto como un “paso adelante”.

En unas declaraciones a los medios, antes de participar en la presentación de un libro en Madrid, Díaz ha valorado que con este acuerdo terminan los cinco años de “secuestro” del órgano de gobierno de los jueces por parte del PP y la “pretensión” de ese partido de “no cumplir con el mandato constitucional” y de que “los jueces designasen a los miembros judiciales”, que según ha dicho, no contempla el texto firmado.

Una de las excusas que había puesto hasta ahora el PP sobre la mesa para no renovar el CGPJ era la petición de un cambio en la ley del Poder Judicial para que fueran los propios jueces y no el Congreso quienes decidieran los nombramientos de los vocales, algo que el PSOE siempre ha rechazado.

En el acuerdo de este martes viene acompañado de una proposición de ley para reformar el Poder Judicial y “refozar su independencia” pero no establece un cambio en su funcionamiento como al que aspiraba el PP sino que busca dejar en manos del CGPJ “la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de los vocales”.

El diputado de Sumar y portavoz de IU en el Congreso ha descartado que ese punto sea una cesión a la voluntad del PP de que los jueces elijan a los jueces. “Los jueces ya vienen participando en la elección. Los candidatos a magistrados en el cuerpo de vocales tienen que pasar el escrutinio de las asociaciones de jueces o jueces individuales [...]. Parece que viene a inventar la pólvora, lo que no puede ser es que el PP pretenda que competencias pasen a ejercerse de forma corporativa. No es el judicial el que elige el siguiente judicial igual que no es el legislativo el que elige el siguiente legislativo”, ha sostenido en declaraciones a la prensa en el Congreso.

Santiago, encargado por parte de Sumar de la interlocución con la parte socialista en el Gobierno en este asunto, ha asegurado que ha estado al tanto de las negociaciones en todo momento y que la coalición ha participado con su valoración de los vocales propuestos. “Hemos participado, hemos dado nuestros criterios a la hora de proponer vocales. Hemos conocido esas propuestas y expresado nuestros criterios. Tienen una acreditada trayectoria y seguro que van a desempeñar sus funciones de una forma mucho mejor”, ha defendido.

Yolanda Díaz ha añadido además que el acuerdo se ha negociado “conjuntamente con en el bloque progresista” y en “proporción a los votos y a los representantes” que tiene ese bloque progresista.

Más matizada ha sido la opinión del líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que en un mensaje en sus redes sociales ha acusado al PSOE de errar cuando “pacta solo con quien quiere ser el zorro que vigila el gallinero”, en referencia al PP. “PP y PSOE acuerdan renovar el Poder Judicial tras cinco años de secuestro del CGPJ. La derecha cree que el Estado le pertenece y bloquea hasta que cree salirse con la suya”, ha dicho en un tuit en el que ha dicho que “hace falta una reforma profunda que modernice la Administración de Justicia y medidas urgentes que la desbloqueen”. Posteriormente ha escrito otro mensaje en el que precisa que la renovación, a falta de conocer ese pacto, “es una buena noticia sin duda”.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha pedido por su parte, tras este “primer paso”, “seguir democratizando el Estado y la Justicia”.

ERC y Podemos denuncian la vuelta a una “gran coalición”

Dentro de los socios parlamentarios del Gobierno, ERC y Podemos se han opuesto con mayor contundencia al pacto al considerarlo una vuelta al bipartidismo. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado que hace dos meses el presidente, Pedro Sánchez, se tomó cinco días de reflexión: “Dijo que existía una máquina del fango y metía al PP, y dos meses después pacta con el PP. Pacta con uno de los elementos que él mismo identificaba como partícipes de la guerra judicial. Los aplaudidores dan el calibre”.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, ha calificado el pacto como un “error” que “no refleja la pluralidad” del hemiciclo. “Dijimos que había que abrirlo, estábamos dispuestos a pactarlo y negociarlo. Se trata sobre todo de ver que el PSOE anuncia un nuevo socio, que es el PP. Podemos darnos la bienvenida a la gran coalición”, ha enunciado.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado el pacto como “la peor noticia para la democracia” del país. “Nos parece evidente que el PSOE tenía otra opción, reformar la ley con la mayoría plurinacional y democrática emanada de las urnas, y ha elegido el camino de la rendición al PSOE y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática”, ha dicho en declaraciones a la prensa.

“Tras los cinco días de reflexión, el presidente dijo que el PP es el lawfare en España. Ese punto y aparte tendría que haber implicado la democratización de la Justicia y en lugar de eso vemos la rendición ante el PP. Esto inaugura una nueva legislatura, la construcción de una gran coalición entre el PP y el PSOE. No responde a lo que las urnas votaron el 23J. No se va a hacer con la complicidad y el silencio de Podemos”, ha afirmado.

También se ha pronunciado sobre este pacto el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que ha avanzado que su formación “no votará a nadie” de la lista de vocales que han pactado el PSOE y el PP ya que ambas fuerzas tienen “mayorías cualificadas suficientes para hacer los cambios que les dé la gana”. Preguntado sobre la proposición de ley pactada, Esteban lo ha calificado como una “patada y a seguir”. “Ahora a ver quién coge el balón. Ya veremos”, ha dicho.

EH Bildu ha recalcado su carácter de formación independentista y ha subrayado que el Poder Judicial “supone la máxima expresión de la justicia española y de su evidente sesgo político y antidemocrático desde hace décadas”. “Su renovación, pactada exclusivamente con el PP, no arreglará ese carácter y no resolverá el problema de fondo”, han recalcado fuentes de la formación tras conocer el pacto.

“El reparto de puestos con el PP puede perpetuar la politización de la justicia y existe el riesgo de que en el futuro se vuelvan a producir situaciones de bloqueo por parte de la derecha. Se trata de un acuerdo con el PP que hoy ni siquiera oculta la utilización de la justicia para sus intereses y fines políticos”, han trasladado estas mismas fuentes.