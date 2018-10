El titular del Supremo en exilio cree que Venezuela está cerca de una "transición"

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela "en el exilio", Miguel Ángel Martín, afirmó hoy que su país está "cerca de una transición" porque, dijo, tanto la comunidad internacional como los venezolanos saben que Nicolás Maduro no es un presidente "legal".

El magistrado, que se encuentra de visita en Chile, añadió que Maduro "no representa a los venezolanos ni tampoco va a resolver los problemas del pueblo".

Martín se reunió en Santiago con el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y con el presidente de la Corte Suprema chilena, Haroldo Brito.

El magistrado estuvo acompañado por otros jueces del TSJ "legítimo", como se autodenomina este órgano judicial compuesto por magistrados nombrados por el Parlamento, de mayoría opositora.

Martín aseguró que el papel de la comunidad internacional es "sumamente importante" para el devenir de la crisis venezolana porque la aplicación del derecho internacional puede lograr la "terminación del régimen" de Maduro.

En ese sentido, señaló que el Gobierno venezolano ha llevado a cabo "actividades criminales que involucran a varios países", lo que da pie para pedir que se active la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

En agosto pasado, el TSJ "en el exilio" condenó en ausencia a Maduro por corrupción a 18 años y tres meses de prisión en un caso con la constructora brasileña Odebrecht.

El presidente del TSJ en el exilio le transmitió hoy al canciller chileno su agradecimiento por el recibimiento que el país austral ha dado a miles de venezolanos que han huido de su país durante los últimos años y pidió ayuda para paliar la grave crisis que vive Venezuela.

"Lo que está padeciendo Venezuela es un hambre demencial, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay un Estado de derecho, no hay justicia y necesitamos la comunidad internacional, así como la prensa, para que no se duerma este tema", sostuvo.

Este miércoles, Martín y los jueces venezolanos se reunirán con la Asociación de Magistrados de Chile e inaugurarán la Academia de Líderes, una iniciativa de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia que busca preparar a jóvenes venezolanos para una transición democrática en el país.

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó el año pasado a 33 magistrados para el Tribunal Supremo, con la idea de que reemplazaran a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, al considerar que están al servicio del Gobierno y que en su nombramiento hubo graves irregularidades.

Sin embargo, el tribunal nombrado por el Parlamento funciona en el exilio y se autodenomina "legítimo" al considerar que el que funciona en Caracas fue nombrado "sin que se cumplieran los requisitos constitucionales".