Última hora sobre la actualidad política, en directo

09:32 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvinculado este miércoles la reforma de la financiación autonómica de la investidura del Salvador Illa como president de Catalunya. En una respuesta parlamentaria a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, el jefe del Ejecutivo ha recordado que esa reforma forma parte del compromiso que adquirió para su propia investidura hace meses.

“No estamos hablando de la investidura de Illa sí o no , sino de que este Gobierno y esta mayoría parlamentaria tiene compromisos con las distintas fuerzas parlamentarias”, ha dicho Sánchez, después de que Nogueras le reprochase que Catalunya no necesita una financiación “singular”, el término que el presidente ha usado en los últimos días, sino “justa”. “Queremos que se pague a los catalanes lo que se corresponde a los catalanes. Se ha pensado que el dinero es de usted y puede hacer lo que quiera”, le ha dicho, al tiempo que le ha advertido de que su trabajo no es hacer que a Sánchez le vayan bien las cosas: “Estamos aquí para Catalunya y para los catalanes”.

Por Alberto Ortiz