Última hora sobre la actualidad política, en directo

10:57 h

Los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar han registrado este lunes en el Congreso una proposición de ley para modificar varios artículos de la ley de Extranjería con el fin de obligar a las comunidades autónomas a acoger menores migrantes cuando se de una situación de “sobreocupación” en Canarias, Ceuta y Melilla, principales territorios que reciben a estas personas.

El texto que ahora comienza su tramitación parlamentaria, al que ha tenido acceso elDiario.es, establece que “la persona extranjera no acompañada cuya minoría de edad sea indubitada o no pudiera ser establecida con seguridad, será trasladada en el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a la comunidad autónoma de destino”. La propuesta de ubicación en una comunidad autónoma “se adoptará por el órgano de la Administración General del Estado designado en el Plan y en la normativa reglamentaria de aplicación de forma simultánea a la inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados”.

Informa Iñigo Aduriz