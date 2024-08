Última hora sobre la actualidad política, en directo

10:32 h

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado este lunes una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre el “club Desokupa” tras conocerse un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para recibir formación en “defensa personal”. “¿Considera el Ministerio de Interior legal que policías en activo, a través del Sindicato Unificado de Policía, vayan a recibir formación en defensa personal por parte del grupo violento Desokupa, que ha calificado que dicha formación servirá para ”limpiar la calle de ratas“?”, preguntan los diputados de Sumar al Ministerio del Interior, en una serie de preguntas para que el Gobierno responda por escrito.

Sumar también quiere saber si Interior va a realizar “actuaciones para que los tribunales ilegalicen grupos escuadritas como Desokupa”, “a la vista de su interés en penetrar en las fuerzas de seguridad y atendiendo a la prohibición de grupos paramilitares que se incluye en el articulo 22 de la Constitución?”, y pide datos al departamento de Fernando-Grande Marlaska sobre “la penetración de personas o grupos de extrema derecha y/o violentos en estructuras tan relevantes para el Estado como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. “¿Considera que esta posible infiltración es una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país?”, quieren saber.

El SUP anunció este domingo un acuerdo de “formación” en “defensa personal” para 30.000 policías que impartirá la empresa de desalojos Desokupa, liderada por Daniel Esteve. Pese a que el sindicato ha asegurado que el curso será “homologado y baremable”, fuentes del Ministerio del Interior informan de que no es así, y que este Ministerio estudiará “la apertura de un expediente para analizar la posible impugnación del convenio y estudiar si conculca los valores democráticos”. Sumar quiere saber también si el SUP ha solicitado a Interior alguna formación específica que no haya sido atendida “que pudiera explicar que ese sindicato a organice actividades de formación con Desokupa”.

Por Alberto Ortiz

El Sindicato Unificado de Policía firma con Desokupa un acuerdo de “formación en defensa personal” para 30.000 policías