Podemos, a uno de los mandos de la brigada política: "Intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos"

La comisión de investigación del espionaje a Luis Bárcenas propició hoy el encuentro entre el portavoz de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, y uno de los mandos de la brigada política que confiesa en una grabación su intento por que la formación morada no llegue al Gobierno en 2016. El policía se ha limitado a denunciar que no se ha investigado la filtración de esa grabación y Mayoral le ha espetado: "Intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos".

Cara a cara entre Podemos y los policías que maniobraron para que no llegara al Gobierno en 2016

El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago está imputado la pieza del caso Villarejo que investiga la Operación Kitchen. En abril de 2016 Fuentes Gago viajó en secreto a Nueva York a entrevistarse con Rafael Isea, exministro venezolano de Industria que había huido de una acusación de corrupción y colaboraba con la Agencia Antidroga estadounidense. Fuentes Gago ofreció refugio al político y a su familia a cambio de un testimonio sobre un presunto pago a una fundación afín a Podemos, según recoge una grabación que publicó moncloa.com en 2019.

Hoy, en el Congreso, Fuentes Gago se ha negado a hablar de operaciones policiales y ha denunciado que alguien pudiera grabar el encuentro y que se publicara. “Lo delictivo es que salga un audio que hasta ahora yo no he visto que nadie diga si es veraz o no, que está alterado o no, y que nadie, aunque yo lo he manifestado, haga nada”, ha dicho el policía.

En la grabación, Fuentes Gago traslada al político venezolano que tiene un "mandato" del presidente español entonces, Mariano Rajoy. También se le oye decir que le da igual que el documento que acreditaría el pago por más de 7 millones de dólares sea "bueno o no", pero que si Podemos no logra llegar al Gobierno, "mejor para todos". En ese momento restaban dos meses para las elecciones de junio y en las de diciembre anterior Podemos había obtenido 69 escaños. El acuerdo de coalición con el PSOE era posible.

El portavoz de Unidas Podemos ha empezado reprochando a Fuentes Gago que en la última comparecencia en el Congreso asegurara que no había participado en ninguna operación, lo que desmiente la grabación. Por este motivo, añadió que no le creía cuando decía que tampoco sabía nada del espionaje a Bárcenas con fondos reservados. A continuación, Mayoral afirmó: "Fracasó Conesa, fracasó Billy el Niño y ustedes volvieron a fracasar. No se va a subvertir la democracia. Queremos reconocer el esfuerzo de todos estos elementos para intentarlo. Ustedes intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos al Gobierno. Más tarde o más temprano habrá una policía democrática".

Fuera de este episodio, la comisión de Kitchen quedó rebajada este jueves por el desinterés de varios grupos. Pese a que Fuentes Gago y el otro citado, el también inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, son dos puntales de la brigada política y de la Operación Catalunya, ni ERC, ni Junts, ni la CUP asistieron. Los republicanos por estar sus diputados en cuarentena por la Covid-19 y los otros dos grupos por "problemas de agenda".

A eso hubo que sumar la insistencia de ambos comparecientes en no hablar de "operaciones policiales" desarrolladas durante su etapa en la Dirección Adjunta Operativa, coincidente con la primera legislatura de Mariano Rajoy. Díaz Sevillano aseguró que está imputado en Kitchen "por proximidad", en referencia al cargo que desempeñó a las órdenes directas de Eugenio Pino, el comisario artífice de la brigada política.

En un momento de la declaración, el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, le preguntó por los méritos para haber recibido una medalla pensionada durante su destino en la Dirección Adjunta Operativa, donde rebajó su papel a tareas comunes que le encargaba Pino. El policía dijo que la medalla se debía a sus "cuarenta y pico años de servicio", pese a que la Ley dice que tendría que haber puesto su vida en peligro para recibir tal condecoración. Iñarritu le preguntó entonces por qué hay tantos policías con los mismos años de servicio que no tienen una medalla pensionada, a lo que Díaz Sevillano derivó las explicaciones a la Junta de Gobierno de la Policía.