VÍDEO | Casado muestra su enfado con la prensa porque "da igual la verdad": "¡Es que así no se puede hacer política!"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha aprovechado este jueves su intervención en el curso de verano 'Prensa y Poder' organizado por el Colegio San Gabriel en Aranda de Duero (Burgos) para arremeter con dureza contra el tratamiento informativo de los medios de comunicación. Visiblemente enfadado, Casado estaba denunciando que la izquierda haya acusado al PP de haber perpetrado recortes en Sanidad, un momento en el que ha interrumpido su argumentación para realizar todo un alegato contra la prensa.

"Con esto de la propaganda, da igual la verdad. Da igual que mientas en un Parlamento, como ha pasado con Interior con lo de la Guardia Civil, como ha pasado con lo del señor Ábalos y Venezuela, como ha pasado con el caso Dina...", ha apuntado el líder del PP. "Aquí la gente da igual que mienta. Eso sí, si tienen más medios, más portadas y más presupuestos, ganan. ¡Oiga, así no se puede hacer política!" se quejaba durante el coloquio del citado curso de verano.

A renglón seguido, añadía: "Si la verdad es irrelevante en el debate político, ¿quién gana? El que mejor mienta. Da igual si nos acusan de crispar. Si tienen medios, si tienen portadas y tienen BOE, pues nada. Y pasado mañana nos acusan de pirómanos y lo seremos. ¿Qué responsabilidad tienen que tener los medios de comunicación al menos para exigir la verdad?".

"No digo yo que digan que lo hagamos bien, ni que lo hagan mal ellos, no tengo el más mínimo interés. Simplemente que se diga: 'Oiga, esto es mentira'. 'Es mentira que el señor Casado tenga que ver con ningún tipo de recorte, el que recortó fue el señor Sánchez'; 'es mentira que el señor Casado haya estado negociando en contra del Gobierno de España en la negociación presupuestaria europea. Sus tres compañeras del PP son las que lo han firmado'", denunciaba Casado.

"Nadie dice eso. Hoy lo que se lee en la prensa es 'a Sánchez se le veía muy ufano', 'se le aplaudió', 'no sé cuántos diputados fueron'. ¿Hay alguien que esté hablando de los siete millones de españoles [en paro] o de las cifras que le ha dicho Cambridge que son patéticas?", añadía.

En ese momento, Casado ha pedido aprovechar el periodo estival para hacer "una reflexión como país". "Esto no se ve en el mundo. El otro día me pasaron por wasap una entrevista a la viceministra de Sanidad del Reino Unido. ¡Buscadla!", les pedía a los alumnos que le escuchaban en la sala. "El entrevistador le cortaba con una portada de muertes en un centro hospitalario. El entrevistador le decía: 'Oiga, ¿de qué se está riendo? ¿Me puede decir si es verdad, que tan, tan, tan?' (sic). Y la viceministra, 'no mire, porque nosotros'... '¡Que no me diga lo que van a hacer!'", relataba Casado, citando de nuevo textualmente al entrevistador británico.

"¡Sufres al ver el vídeo! ¡Quince repreguntas!", proseguía, para seguir criticando a la prensa española. "Aquí, nada. Aquí salen a decir que hay 28.000 muertos y si nosotros pedimos la cifra, crispamos. Aquí salen a decir que salimos más fuertes con siete millones de personas sin trabajar, y si decimos que la EPA es mala, crispamos. Aquí salen a decir que es estupendo que los del procés digan 'chicos, delinquid si no os gustan las leyes', y si hablo de Catalunya, es que crispo...", se lamentaba.

"¡Es que es muy difícil hacer política en estas condiciones, porque lo vital es saber qué es verdad y qué es mentira! Y si no se sabe qué es verdad y qué es mentira pues no estamos en política, estamos en un juego de tahures. Y yo, a las cartas, no juego en público", zanjaba.