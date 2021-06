Vox apoyará la comisión de investigación de residencias de la izquierda en Madrid a la que se opone el PP

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que apoyarán la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias en la primera ola de la pandemia, registrada por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, a la que se opone el PP que lo califica como "un aquelarre".

En una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, Monasterio ha trasladado que están de acuerdo con esta comisión para tratar de analizar lo que no ha funcionado y "resolver los problemas que continúan en las residencias".

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, ya ha avisado de que los 'populares' no se van a sumar a "ese nuevo intento de cacería" y de "aquelarre" contra la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso.

Además, para que salga adelante esta comisión ha recordado a los partidos de izquierda que necesitan el apoyo de Vox, si es que la Mesa considera que el texto cumple con "los requisitos formales".

"Nosotros no nos vamos a sumar a esa cacería. A respeto a familias con familiares muertos en residencias no nos va a ganar nadie y me gustaría que la izquierda no hiciera como siempre, que es aprovechar el dolor de las familias para hacer política", ha zanjado.

No obstante, el PP tiene mayoría dentro de la Mesa de la Asamblea de Madrid, máximo órgano parlamentario, que debe calificar la propuesta. Los 'populares' cuentan con cuatro puestos frente a los tres que suma la oposición: Más Madrid, PSOE y Vox. Así, previsiblemente, esta comisión no saldrá adelante.