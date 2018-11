Trumpy Bear, el osito de peluche hecho a imagen y semejanza de Donald Trump

¿Te cuesta dormir por las noches por temor a todas las amenazas que hay ahí afuera? No te preocupes, ya puedes descansar tranquilo con tu Donald Trump en forma de oso de peluche. Con un pelo amarillo eléctrico y una corbata roja como la del presidente, Trumpy Bear está disponible para compra online.

"No puedo creer que este anuncio que acaban de pasar en Fox News sea real", comentaba este lunes en redes sociales el periodista Aaron Rupar, quien ha desvelado una realidad oculta para miles de tuiteros, pero ya conocida por varios estadounidenses, pues el producto se vende desde hace más de un año.

