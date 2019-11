Última llamada a las urnas: el #VotaPorFavor revive en las redes con los bajos datos de participación

La convocatoria de elecciones del 28 de abril estuvo marcada por la llamada a la movilización, que no solo vino desde los partidos políticos y sus candidatos: los memes de la cuenta de Instagram #VotaPorFavor se hicieron virales casi diariamente, y muchas celebridades emplazaron a sus seguidores a acudir a las urnas. Por ese y por más factores, hubo efecto, y las anteriores elecciones el 71,6% de los españoles con derecho a voto lo ejercieron, el mejor dato de participación desde 2004.

Esta repetición electoral del 10 de noviembre ha tenido una campaña de solo una semana en la que no ha tenido tanto protagonismo en las redes la llamada a la movilización, y sí se ha comentado más el descontento. Pero a lo largo del domingo y sobre todo tras el primer dato de participación, que bajaba más de 3 puntos a las 14:00 respecto a la misma hora de abril, se ha acabado haciendo Trending Topic de nuevo ese #VotaPorFavor. Los politólogos advierten de que no tenía por qué ser un dato malo y pedían "cautela", entre otros motivos porque la gente en otoño acude al colegio más tarde que en primavera.

A la espera de la cifra definitiva, a las 18:00 la tendencia se ha confirmado, y la participación en estas generales ha caído en casi cuatro puntos respecto a las anteriores a la misma hora. El Trending Topic #VotaPorFavor en ese momento seguía, elevado por tuiteros y también por famosos –del presentador y por un breve tiempo ministro Máximo Huerta, a la vidente Esperanza Gracia–. En estas últimas horas, todos pedían a los ciudadanos que por favor acudieran a las urnas antes de que se cerrasen a las 20:00, con ese y otros hashtags relacionados con la jornada.

