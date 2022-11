Albert Rivera, ahora columnista

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha incorporado al equipo de columnistas del periódico The Objective, al que pertenecen firmas como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el exdirector de El País Antonio Caño, el escritor Fernando Savater o el periodista Teodoro León Gross.

El propio medio es el que ha informado de este fichaje, que se hará efectivo desde este domingo, cuando el expolítico publicará su primer artículo, algo que hará con periodicidad de un mes.

Tras dejar la política después de la debacle en las elecciones de 2019, en las que Ciudadanos perdió 47 escaños y más de dos millones y medio de votantes, Albert Rivera ha trabajado en el bufete Martínez-Echevarría, del que se fue junto a su compañero de partido José Manuel Villegas alegando “incumplimiento de contrato” y al que ambos reclaman sus sueldos hasta el mes de marzo de 2025, y ahora ha fundado una consultora con Villegas, 'RV+', dedicada a labores de asesoraría para empresas, inversores y emprendedores.

Además, desde su salida de la política, Rivera se ha dedicado también a dar charlas en diferentes eventos. La última de ellas, este mismo miércoles en el Club Siglo XXI de Madrid, en la que no reconoció nuevamente los errores que cometió y le llevaron a abandonar la política, movimiento que calificó de “dignidad”. Así Rivera dijo que “igual” no quiso “ser presidente a cualquier precio”, en clara alusión a Sánchez, que “era y es la persona que más ganas tenía de ser presidente de España”.

En su columna, dice The Objective, Rivera abordará “temas de calado”, aunque el expresidente de Ciudadanos reconoció este miércoles no estar tan conectado a la política. De hecho, no quiso entrar a opinar sobre lo que las encuestas prevén para Ciudadanos ni sobre el proceso de refundación. Además, recalcó que no tiene intención de volver a la primera línea y pronosticó que la legislatura durará hasta el final.