Cuando Almeida calificó de “justicia divina” el error en el voto de una concejal socialista

El PP no ahorra en calificativos contra lo ocurrido ayer en el Congreso. El diputado 'popular' Alberto Casero se equivocó al emitir su voto y permitió al Gobierno aprobar la reforma laboral. Desde la formación conservadora han acusado a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, de cometer "fraude legal", de "pucherazo" y de poner "en juego" la soberanía nacional por no dejar al parlamentario cambiar el sentido de su voto, algo no permitido por el reglamento. Entre los dirigentes que han cargado contra ella figura el portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, que en 2018 calificaba de "justicia divina" un error similar de una concejal socialista.

Ocurrió hace cuatro años, después de un Pleno del Ayuntamiento de Madrid, bajo el Gobierno de la Manuela Carmena. El Consistorio sometió a votación una proposición del PP con dos puntos: el cese de la entonces alcaldesa como responsable de Cultura -cargo que asumió tras destituir a Celia Meyer- y la designación de un nuevo responsable del área. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, votó por error 'sí' a la moción y provocó que saliese aprobada.

Fue entonces cuando el portavoz en ese momento del PP, el ahora regidor Martínez-Almeida, calificó lo sucedido de "ridículo" y consideró que lo que le había pasado a la edil socialista era "justicia poética". "Cuando uno se instala en la política del ridículo, lo más razonable es que siga haciendo el ridículo", comentó en Twitter.

El problema es que. @PuriCausapi se ha equivocado y ha votado a favor de la reprobación. Justicia divina. Al final lo que ha salido es lo razonable. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 28 de febrero de 2018

"El problema es que Causapié se ha equivocado y ha votado a favor de la reprobación. Justicia divina. Al final lo que ha salido es lo razonable", consideró.

Una reacción muy diferente a las acusaciones airadas que ha lanzado este viernes tras lo ocurrido ayer en la sede parlamentaria durante la votación de la reforma laboral. “Seguimos manteniendo que se produjo ese error y que había una voluntad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de que esa votación se produjera a toda costa para sacar adelante la reforma laboral”, ha dicho esta mañana en una entrevista en TVE, de la que se ha hecho eco después en la misma red social en la que entonces habló de "justicia divina".

“Meritxell Batet miente. Primó sobre la voluntad de los españoles la voluntad de Pedro Sánchez de sacar a cualquier precio la reforma laboral (...). Se tenía que haber cumplido que el sentido del voto se corresponda con lo que quiera votar", ha zanjado.