Podemos Asturias le dedica una valla al rey emérito con una tarjeta de embarque a la cárcel

Un billete de avión a la cárcel. Podemos Asturies ha dedicado una valla publicitaria al rey emérito, Juan Carlos I, aprovechando la visita de la familia real a la comunidad autónoma con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. En la imagen se aprecia una tarjeta de embarque con destino a la prisión de Alcalá-Meco, en la que le asignan el asiento 65M, coincidiendo con los 65 millones de euros que el exmonarca le regaló a su antigua amante, Corinna Larsen.

"Juan Carlos I sigue exiliado en Abu Dabi, viviendo a costa de presuntas comisiones ilegales cobradas durante años y que podrían haber sido guardadas en paraísos fiscales. En una democracia moderna, no puede existir la inviolabilidad del rey emérito y debe poder ser juzgado en España, dilucidando cuál ha sido el origen de su fortuna millonaria. Y si se han cometido delitos, debe poder ser encarcelado. Si no sabe cómo volver de Abu Dabi, Podemos Asturies le puede ayudar con el billete de vuelta", señala el partido en una nota.

La formación, además, ha hecho hincapié en que mientras que el emérito continúa sin responder ante la justicia, "demostrando que no todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales ante la ley", también "hay raperos encarcelados y diputados de Podemos a los que se les arrebata el escaño, a la par que tenemos ex monarcas exiliados: no es aceptable".