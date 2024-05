“Ni de coña te votaré en otoño”: El rap viral propalestino que Biden preferiría no escuchar

Es imposible escuchar Hind’s Hall, el nuevo single del rapero estadounidense Macklemore, sin pensar en Rage Against The Machine. “Honestamente, es la canción más Rage Against The Machine desde Rage Against The Machine, ha escrito en la red social X Tom Morello, guitarrista de la veterana banda de rap metal. El single, que se está viralizando por momentos en redes sociales, es un alegato por el alto el fuego en Palestina y contiene un verso que da en la línea de flotación de la precampaña electoral de Joe Biden: ”Ni de coña te votaré en otoño“.

Uno de los principales quebraderos de cabeza del presidente de Estados Unidos de cara a su reelección frente a Trump en noviembre, es intentar nadar y guardar la ropa frente al electorado progresista respecto a la posición de la Casa Blanca (y de la candidatura demócrata) hacia la invasión israelí de Gaza.

“La sangre está en tus manos, Biden, podemos verlo todo. Y no, ni de coña voy a votar por ti en el otoño / Indeciso, no puedes tergiversar la verdad, el pueblo aquí fuera, unido, jamás será vencido cuando la libertad está en el horizonte”, dice la letra.

Los universitarios propalestinos concentrados en los campus y detenidos a cientos por la policía son un preciado electorado que los demócratas están lejos de tener asegurado. Tras la publicación de Hind’s Hall, esos votos –y los de miles de progresistas estadounidenses– se pueden dar por perdidos.

“La gente, no se va / ¿Qué hay de amenazador en desinvertir y querer la paz? / El problema no son las protestas, es por lo que protestan / Va en contra de lo que financia nuestro país / Bloquead la barricada hasta que Palestina sea libre”, comienza la canción en referencia a las protestas en los campus.

Ganador de varios premios Grammy y con una sólida base de fans, la crítica de Macklemore al apoyo de Estados Unidos a Israel es especialmente simbólica y dolorosa para los intereses de Biden, porque en el pasado el rapero –implicado en varios movimientos sociales– colaboró activamente con la Administración Obama. En 2016, el cantante y el entonces presidente Obama grabaron juntos un vídeo alertando sobre los riesgos de las adicciones a opiáceos.

En su letra, el cantante se encarga además de neutralizar algunos de los argumentos del gobierno ultraderechista de Netanyahu: “Vemos las mentiras en ellos, diciendo que es antisemita ser antisionista / He visto a hermanos y hermanas judíos ahí fuera y cabalgando en solidaridad y gritando ”Palestina libre“ con ellos / Organizando, desaprendiendo y finalmente cortando lazos con un estado que tiene que depender de un sistema de apartheid para mantener una ocupación violenta”.

También critica Macklemore el silencio de muchos colegas de profesión: “Pero la industria musical calla, cómplice en su plataforma de silencio / ¿Qué le ha pasado al artista? ¿Qué tienes que decir? Si estuviera en una discográfica, podrías dejarme caer hoy mismo / Quiero un alto el fuego, a la mierda una respuesta de Drake / ¿Qué quieres arriesgar? ¿Qué estás dispuesto a dar? / ¿Y si estuvieras en Gaza? ¿Y si fueran tus hijos? / Si Occidente fingiera que no existes / Querrías que el mundo se levantara y los estudiantes por fin lo hicieron, vamos a por ello”.

El cantante ha anunciado que, una vez que publique en las plataformas de streaming el single, todo lo que recaude lo destinará a la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos.