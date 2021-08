Críticas por "homofobia" y "plumofobia" en un anuncio de las chocolatinas Snickers

Un anuncio de las barritas de chocolate Snickers ha despertado críticas en las redes sociales por "plumofobia" y "homofobia". El protagonista del spot, Aless Gibaja, pide al camarero de un chiringuito un zumo de naranja "con vitaminas a, b y c, abracitos, besitos y caricias... around the world", una expresión característica del 'influencer'. El camarero le ofrece entonces un helado de Snickers para que —según la marca— el personaje de Gibaja vuelva a ser él mismo: tras darle un bocado, ha pasado a convertirse en un hombre de voz grave y con una masculinidad normativa. "¿Mejor?", pregunta un amigo sentado a su lado. "Mejor", responde. El eslogan de la campaña es "No eres tú cuando tienes hambre".

La formulación del spot muestra la pluma como algo no deseable y como chiste. "Qué divertido ser homófobo en 2021 mientras hace un mes un grupo de chicos asesinó a golpes a un maric-n. Validar la violencia desde el privilegio y la broma os hace cómplices", ha lamentado en Twitter el periodista Rubén Serrano. El diputado y líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha unido a las críticas expresando que no le hace gracia "estigmatizar y reírse de la pluma", menos todavía "en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI".

Qué divertido hacer un anuncio riéndonos de los maric-s con pluma, eh Snickers. Qué divertido ser homófobo en 2021 mientras hace un mes un grupo de chicos asesinó a golpes a un maric-n. Validar la violencia desde el privilegio y la broma os hace cómplices. #BoicotSnickers. — Rubén Serrano (@RubenSerranoM) 5 de agosto de 2021

Hola, @snickers_es . A mí no me hace gracia estigmatizar y reírse de la pluma. Menos aún en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI https://t.co/cfDFboH9NV — Íñigo Errejón (@ierrejon) 5 de agosto de 2021

“No eres tú cuando tienes hambre”. Pues prefiero seguir siendo yo, @snickers_es, que comerme vuestra homofobia y plumofobia. pic.twitter.com/BiU5LOxNmu — Javier Giner 🏳️‍🌈 (@j_giner) 5 de agosto de 2021

El anuncio se ha publicado en un contexto de incremento de denuncias de agresiones por parte del colectivo LGTBI. Hace una semana se detuvo a tres hombres por la agresión homófoba en grupo contra dos parejas en Barcelona. El asesinato de Samuel en A Coruña rompió el silencio en la comunidad LGTBI sobre la violencia que vive en el espacio público, donde no es poco común modificar conductas u ocultar la 'pluma' ante el temor.

El vídeo forma parte de una serie de spots que cuentan con la participación, además del propio Aless Gibaja, de Carmen Lomana y El Cejas. Todos siguen una estructura parecida, con un final en el que vuelven a ser ellos mismos cuando consumen Snickers. La moraleja es que "no eres tú cuando tienes hambre".