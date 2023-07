Críticas a Mario Vaquerizo por la camiseta de un miembro de su grupo homenajeando el Valle de los Caídos

Se suma una polémica más a las recientes controversias en las que se ha visto envuelto Mario Vaquerizo. El artista ha recibido cientos de comentarios en redes sociales tras la publicación de un vídeo en el que su compañero de las Nancys Rubias, Juan Pedro, también conocido como Juampe o la “nancy travesti”, aparece con una camiseta homenajeando el monumento franquista del Valle de los Caídos. En la prenda se puede identificar la cruz característica de Cuelgamuros, sobre un fondo de la bandera de España, y acompañado por el lema de la dictadura franquista: “¡Una, grande y libre!”.

Además de los casi 400 comentarios que acumula la publicación de Instagram, la camiseta ha sido protagonista también en Twitter, donde “Nazis rubias” se ha convertido en tendencia en España debido a la gran cantidad de críticas que han recibido. El vídeo en clave de humor sobre un evento para encontrar pareja finaliza con un beso entre los dos artistas, lo que Twitter ha considerado “paradójico” por las consecuencias que tenía tal gesto bajo el régimen franquista.

Las nazis rubias.

Iban a disfrutar mucho de las libertades que tienen bajo la ley de vagos y maleantes. pic.twitter.com/o5v82zoLr1 — El niño sandía 🔻 (@aelito_mio) 27 de julio de 2023

A pesar de insistir varias veces en que no quiere meterse en política, esta no es la primera polémica del estilo protagonizada por el madrileño. De hecho, el mes pasado fue él mismo el que apareció en una imagen en el aeropuerto con una camiseta de la Legión. En el programa de Telecinco 'Así es la Vida', Sandra Barneda le preguntó sobre la polémica. “Cada uno que haga lo que quiera”, contestó. El cantante ha repetido en numerosas ocasiones que las críticas que recibe son “una falta de respeto”: “Nos estamos volviendo más intolerantes”.

Vaquerizo ha llegado a comparar la situación actual de la libertad de expresión con la dictadura franquista y decir que la sociedad española ha “retrocedido mucho”. “Mi familia ha vivido una dictadura y me decía lo malo que era. Yo ahora me siento identificado con mi gente, con mis abuelos. No puedes decir lo que piensas, y aparentemente se supone que habíamos avanzado mucho”. También destacó su reacción a las declaraciones en las que la actriz Mónica López dijo que “la gente de la cultura” no puede ir al programa de Pablo Motos porque “blanquea el fascismo”. “Es una chica absolutamente absurda”, respondió Mario Vaquerizo.