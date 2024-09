Esperanza Aguirre se desentiende de la condena de su exvicepresidente: “Yo no me invento la Ciudad de la Justicia”

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP entre 2003 y 2012, recibía ayer la noticia de que Alfredo Prada, uno de sus colaboradores más estrechos en sus dos primeras legislaturas, ha sido condenado a siete años de cárcel. Una condena que viene por la malversación de 40 millones de euros en uno de sus proyectos estrella de sus primeros años como presidenta: la fallida Ciudad de la Justicia. Un día después de conocer la sentencia, la expresidenta y hoy tertuliana se ha referido al asunto en 'Todo es Mentira', el programa de Risto Mejide, para repetir lo que ya dijo como testigo en la Audiencia Nacional: que todo el mundo pidió la Ciudad de la Justicia y que ella no sabía que los millones de euros se iban en actos de promoción en vez de en asegurar el proyecto.

“Esta Ciudad de la Justicia no es de Esperanza Aguirre”, ha dicho, casi calcando su declaración como testigo en el juicio celebrado hace unos meses. Ha asegurado que el entonces ministro de Justicia “que era del PP” le exigió unas instalaciones judiciales centralizadas para Madrid “como la que tiene Barcelona, Valencia...”. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha añadido, también le exigió poner en marcha ese proyecto. “Todo el mundo quería la Ciudad de la Justicia, yo no me invento la Ciudad de la Justicia”.

También se ha defendido, como ya dijo en el juicio, explicando que en la foto de la primera piedra del proyecto hace dos décadas no solo estaba ella, sino las máximas autoridades judiciales del país. Una forma de desligarse del proyecto que contrasta con lo que dice la propia Audiencia Nacional en su sentencia, llegando a culpar los jueces a su exconsejero Prada pero sin dejar de señalar que actuó “ciertamente con el entusiasmo compartido por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad con su Presidenta al frente”.

Este martes en el programa de Mejide, tal y como hizo en el juicio para desligarse de cualquier irregularidad, Aguirre ha repetido que en 2008 expulsó a Alfredo Prada de su gobierno porque decidió apoyar la candidatura de Mariano Rajoy en el congreso de Valencia. Y ha defendido, después de repetir varias veces que “a diferencia del PSOE respeto las decisiones judiciales”, que nadie “se llevó dinero a su bolsillo”.

Dos décadas después, Aguirre no tiene problema en reconocer que, según la Justicia, su administración tiró millones de euros en promocionar un proyecto al que, mientras tanto, no daban viabilidad. “Demasiado dinero, para la sentencia, se había gastado en exposiciones, cosas de publicidad, arquitectos famosos... y yo lo respeto”, ha dicho. Arquitectos famosos como Norman Foster, quien según la sentencia costó más de 10 millones de euros y, según dijo Prada en el juicio, fue una orden directa de la propia Aguirre.

“Pero cómo me voy a dar cuenta”, ha dicho Aguirre cuando el presentador ha preguntado en varias ocasiones si sabía que uno de los grandes proyectos de su primera legislatura era un sumidero de dinero público. “¿Qué voy a sospechar?”, se ha preguntado.