Jennifer Hermoso, en la lista de las 100 personas más influyentes del 2024 de la revista 'Time'

La futbolista Jennifer Hermoso, campeona del mundo con la selección española femenina de fútbol, ha sido elegida por la revista estadounidense Time como una de las cien personas más influyentes de este 2024. “Hermoso contó con valentía su verdad, una y otra vez, a pesar de los esfuerzos por silenciarla”, recoge el texto que explica su nombramiento en referencia a su denuncia del beso no consentido que le propinó el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, durante la celebración del mundial el pasado agosto.

La célebre revista pone en valor, en un texto escrito por la exfutbolista de Estados Unidos, Mana Shim, el papel de Hermoso en revolucionar el panorama del futbol mundial. “No había dudas en la cabeza de Jenni Hermoso de que lo que Luis Rubiales le hizo en el escenario después de que su equipo ganara la Copa del Mundo de 2023 estaba mal. Cuando Rubiales, el presidente de la federación española —el jefe de Hermoso— le agarró la cara y la besó, millones de personas que veíamos en el momento la televisión también sabíamos que que eso estaba mal”, dice Shim, que inició el movimiento de denuncias por acoso sexual en la liga de fútbol estadounidense en 2015, con la denuncia a su entonces entrenador.

La jugadora estadounidense le ha dedicado un mensaje en X a Hermoso, celebrando su elección. “Muy honrada de poder escribir sobre el coraje y la influencia de Hermoso”, dice Shim. La campeona del mundo española le ha respondido: “El honor es mío”.

El periódico británico The Guardian eligió también a Hermoso como mejor futbolista del año el pasado diciembre. En 2023, la delantera de Carabanchel fue incluida en la lista de personas más influyentes del mundo del medio The Financial Times.

Junto a ella, figuran otros reconocidos deportistas como el jugador de fútbol americano Patrick Mahomes; la mejor jugadora de la NBA femenina de 2023, A'ja Wilson; el campeón mundial de Fórmula Uno, Max Verstappen o la actriz india y luchadora de lucha libre, Sakshi Malik.