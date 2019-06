Las mejores frases de la toma de posesión de Jácome, el controvertido alcalde de Ourense

"Armando, tráeme el papel". Esta ha sido la primera frase que se le ha escuchado pronunciar a Gonzalo Pérez Jácome desde el micrófono del salón de plenos del Ayuntamiento de Ourense. El nuevo alcalde de la ciudad ha subido al estrado y tras levantar el bastón de mando ha preguntado "¿Y ahora qué hago?".

Lo que tenia que hacer era pronunciar su discurso de toma de posesión. Jácome se ha convertido este sábado en alcalde de Ourense pese a ser tercera fuerza en las elecciones. El viernes llegó a un acuerdo con el PP para sumar sus votos y superar así al PSdeG -que ganó las elecciones- a cambio de que su partido, Democracia Ourensana, apoyo a José Manuel Baltar en la Diputación. Estás son algunas de las mejores frases de su discurso:

"Soy una persona, ustedes me conocen, que nunca leo papeles. Sí que hago un pequeño guión con ideas, y desde luego hoy no iba a cambiar."

"No iba a venir con un traje y con corbata, porque no es mi estilo. Si el protocolo lo exige en esta ciudad, estaré a la altura de las circunstancias."



"Este es la tercera vez que soy concelleiro y a la tercera va la vencida. Se cumple el refrán, y también se cumple el refrán de que esta es la quinta vez que me presento para alcalde de Ourense, y dicen que no hay quinto malo. Se van cumpliendo todos los refranes."

"Soy una persona tremendamente optimista, supongo que a veces soy poco realista (…) Si no eres optimista, ya no te metes en el 'fregao' que se te viene encima."

"He fracasado en casi todas las ilusiones que he tenido en mi vida, por diversos motivos. Uno de los motivos es que he abandonado antes de tiempo, he muerto en la orilla. Otras veces me equivoqué de camino, por ejemplo en atletismo, yo soñaba con ser un gran campeón hasta que me di cuenta de que para eso hay que nacer."

"A mí me gusta mucho aplazar las cosas, procastinar, y realmente no se puede procastinar en política, porque hay unos plazos, yo no le puedo decir a la junta electoral por favor aplacen el día de las elecciones para dentro de un mes, que me va mejor a mí."

"Si yo en cuatro años no consigo hacer lo que prometí, lo tendré que volver a poner en la lista de fracasos de mi vida."