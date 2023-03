“No te creeré en la vida, Ramón”: cuando López-Rey reprochó a Tamames su traición de dar la alcaldía de Madrid a la derecha

Falta menos de una semana para que Ramón Tamames 'represente' en el Congreso de los Diputados el último papel que ha aceptado asumir en su dilatada trayectoria. El economista, de 89 años, presentará los próximos días 21 y 22 la moción de censura propuesta por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde que sonó el nombre de Tamames entre los candidatos, una mezcla de sorpresa e incredulidad recorrió a buena parte de la ciudadanía, sobre todo a los más veteranos. El giro era brutal: Ramón Tamames comenzó militando en el Partido Comunista (PCE) durante la dictadura franquista, lo que le valió una temporada en prisión; después pasó brevemente por Izquierda Unida (IU), para acabar aterrizando en el Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez. No sería la primera persona que modifica sus afinidades políticas con los años, pero en este caso el cambio era más llamativo. Para muestra, un botón: hace unos años, en la serie española Cuéntame cómo pasó se describía a Tamames como “un marxista de los pies a la cabeza”.

Al margen del giro político, las últimas apariciones en medios de Ramón Tamames han desconcertado aún más a la población, que ve cómo el economista contradice de una u otra manera los postulados de Vox –pese a haber aceptado liderar su moción contra Sánchez–. Pero no todo lo que está aflorando sobre Tamames son frases e imágenes ¿tiernas? del economista.

EL VÍDEO QUE NI TAMAMES, NI VOX, NI FEIJOO, QUIEREN QUE VEAS

Ramón Tamames ya nos decepcionó. En los barrios nunca entendimos porque abrió las puertas a la derecha en Madrid. Les dió su voto y gobernaron 25 años.

Ahora quieren repetir la fórmula con España. No le subestimen pic.twitter.com/gfohySVCTt — Félix López-Rey 📢 (@FelixLopez_Rey) 15 de marzo de 2023

Este miércoles, el concejal de Más Madrid Félix López-Rey ha compartido un antiguo vídeo en el que aparecen el propio López-Rey –entonces concejal de IU en Madrid– abroncando a quien hasta ese momento había sido su compañero de formación, nada más y nada menos que Ramón Tamames. “Al obrero de Palomeras, al obrero de San Blas, al obrero de Orcasitas lo has engañado”, le echaba en cara López-Rey, visiblemente molesto. “Le has traicionado, Ramón”, recalcaba el concejal. “Les hablabas de giro copernicano, ¿¡pero qué giro copernicano era ese!?”, prosigue en el vídeo. “No te podré creer en la vida, Ramón, me has decepcionado totalmente”, zanja López-Rey mientras el Tamames de la época trata de explicar su postura a trompicones y con palmadas en la espalda.

La escena –rescatada con imágenes de RTVE– se produjo en 1989, cuando el PP pactó una moción de censura con el CDS para poner fin a la alcaldía de Juan Barranco (PSOE). Esa moción de censura le dio el Ayuntamiento de Madrid a Agustín Rodríguez Sahagún, de CDS, pero para que saliera adelante se necesitaba el voto de un tránsfuga, y este vino de quien entonces era el cabeza de lista de IU, Ramón Tamames.

López-Rey recuerda en Twitter que Tamames “pasó de ser concejal de Izquierda Unida a votar como tránsfuga a favor de la derecha”, algo que “en los barrios nunca entendimos”, dice. “Abrió las puertas a la derecha en Madrid. Les dio su voto y gobernaron 25 años. Tamames ya nos decepcionó”, insiste López-Rey en su mensaje. El ahora concejal de Más Madrid advierte de que “de aquellos polvos vienen estos lodos”. “Ahora quieren repetir la fórmula con España. No le subestimen”, pide López-Rey.