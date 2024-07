Rufián, sobre un despliegue de la Armada contra migrantes: “Con las leyes de PP y Vox, los dos mejores futbolistas de la selección no jugarían”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado las declaraciones que ha hecho esta mañana las hipotéticas medidas que el PP quiere llevar a cabo para controlar la inmigración irregular. “Si se aplicaran las leyes migratorias que quieren PP y Vox, los dos mejores futbolistas de la selección no estarían jugando”, ha asegurado, en referencia a los jugadores de la selección Nico Williams y Lamine Yamal.

Hace unos días, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, pedía ayuda a la líder europea Úrsula Von der Leyen para regular la migración y acusaba a Sánchez de “aplazar” el debate sobre el reparto de los menores acogidos en Canarias —del que él mismo se ha desentendido—. Incluso propuso imitar el modelo de control italiano del gobierno de Georgia Meloni. Este jueves, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha exigido al Gobierno que despliegue barcos militares de la Armada para bloquear la llegada de personas migrantes a dicha comunidad autónoma. “El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas y desplegar embarcaciones que impidan que los cayucos que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país”, ha dicho en una entrevista en Antena 3.

Rufián ha reprochado también al PP que, en vez de combatir a la “ultraderecha”, opten por “imitarla”. “Ojalá pasara como en otros países que la combaten y no la imitan”. Y ha respondido, con sorna, a ambas declaraciones desde los pasillos del Congreso de los Diputados. “Si se aplicaran las leyes migratorias que quieren PP y Vox, los dos mejores futbolistas de la selección no estarían jugando. La selección española no podría ni con Andorra”, ha añadido.

La realidad es que ambos jugadores se han exhibido espléndidamente durante todos los partidos de la selección española durante esta Eurocopa, a pesar del racismo y odio al que se tienen que enfrentar en ocasiones, por parte incluso de los propios fanáticos de España. Ambos jugadores pelean contra los insultos de quienes niegan sus nacionalidades españolas por ser hijos de migrantes, a pesar de haber nacido en localidades españolas: Nico Williams, jugador del Athletic de Bilbao, nació en Pamplona; Lamine Yamal, delantero del F.C Barcelona, en Esplugues de Llobregat.

Aunque cada vez es más habitual ver a personas racializadas defendiendo la camiseta española, la normalización de los discursos racistas enfrenta a estos deportistas a mensajes violentos que niegan su nacionalidad. Le ocurre también, por ejemplo, a la atleta gallega Ana Peleteiro. Nico Williams se defendía hace poco de unos insultos xenófobos: “Apaga la radio, ignorante”, le espetaba a un usuario de la red social X que había aventurado que “la camiseta de la Selección de España debería ser únicamente vestida por españoles

No solo Rufián ha criticado y ninguneado las declaraciones de los dirigentes populares. La propia Armada ya respondió a la misma petición en 2020, cuando quien la proponía era el por entonces líder del PP, Pablo Casado. El almirante Teodoro López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Armada en ese momento, fue muy contundente al responder: su obligación es rescatar a sus ocupantes, no bloquearlos. “Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral... es rescatarlos. Y eso es lo que se haría”.

Y, durante el pleno en el Congreso que se celebra este jueves, ha contestado el PSOE. “¿De verdad la Armada para parar los cayucos? ¿Lo siguiente será bombardear los cayucos?”, ha increpado a Tellado el portavoz socialista, Patxi López.

Del Bosque: “Dos inmigrantes nos han hecho mejores, aunque a algunos no les guste”

Precisamente este miércoles el exseleccionador Vicente del Bosque ha reivindicado que España tiene a “dos inmigrantes” que mejorado al equipo, en referencia a Nico Williams y Lamine.

“Tenemos dos inmigrantes que nos han hecho mejores, que hay gente que no les gusta mucho los inmigrantes”, ha dicho en una entrevista en El Larguero, en la que también ha recordado “lo orgullosos” que están ambos “de poder jugar en la selección española”.