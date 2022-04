Tony Soprano como comisionista: el actor Víctor Clavijo explica el caso mascarillas con un doblaje de 'Los Soprano'

— Estamos aquí para proponer un modelo nuevo de negocio. Bueno para todos.

— Te puedes meter tus negocios de mierda por el culo, ¿vale?

— Este os va a gustar. El negocio de las mascarillas.

Así ha imaginado el actor Víctor Clavijo el inicio de las negociaciones de los comisionistas del denominado 'caso mascarillas' —la investigación en curso sobre los dos empresarios que vendieron material defectuoso al Ayuntamiento de Madrid para embolsarse seis millones— a través de un doblaje de una escena de la serie Los Soprano publicado en sus redes sociales. El protagonista: Tony Soprano en el papel de comisionista.

En algún lugar, al principio de la pandemia… pic.twitter.com/1f1LyiM7AU — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) 19 de abril de 2022

A la propuesta de negocios de Tony Soprano —una mezcla de Luis Medina y Alberto Luceño— responde Phil Leotardo (en la serie, uno de los representantes de la mafia italoamericana de Nueva York), que lo rechaza: “Eso es demasiado inmoral incluso para un mierda como tú. ¿Se te ha muerto alguien de COVID en los brazos, cabrón, un miembro de tu familia, alguien a quien quieras?”. Leotardo abandona la mesa, tras ser calificado por Soprano como “moralista”, con una crítica a “traficar con algo de primera necesidad”. “Seremos mafiosos, pero aún tengo ética”, replica mientras sale de la habitación.

“¿Qué le pasa? Es un buen negocio. Tengo un primo en el Ayuntamiento que...”, insiste Tony Soprano, pero se encuentra con otra negativa. “Es un negocio inmoral. La gente necesita las mascarillas, no se trafica con ellas”, responde ahora Johnny Sack, ante lo que Soprano argumenta que se trata de hacer “de intermediarios” y el plan es quedarse con la mitad del dinero que les entregue el Ayuntamiento de Madrid para comprar las mascarillas.

El nuevo diálogo ideado por Víctor Clavijo acaba con una amenaza: “Si me entero de que coges un solo euro de los contribuyentes haré caer una montaña de mierda sobre ti y sobre el alcalde como no has visto en tu puta vida. Díselo de mi parte”.

El actor Víctor Clavijo ha publicado otros doblajes de diálogos de cine y series en los que utiliza textos de la literatura española, así como vídeos recitando poesía. Para tratar el caso de los comisionistas de Madrid Clavijo también ha usado una escena de la película El tercer hombre (1949, dirigida por Carol Reed): “Yo solo me he llevado una parte del dinero de los contribuyentes como pago a mis servicios para contener la pandemia. ¿Qué culpa tengo yo de que la Administración dé el dinero a buenos amigos? Para eso me sirve ser marqués, ¿o pensabas que era para defender España?”, dice el personaje interpretado por Orson Welles, ahora con la voz de Clavijo.

El Ayuntamiento de Madrid pagó en marzo de 2020 más de 11 millones de euros a una empresa de Malasia para traer material sanitario a la capital en lo peor de la primera ola de la pandemia. Más de la mitad de ese dinero, según la Fiscalía, fueron comisiones para Luis Medina y Alberto Luceño. La Fiscalía les acusa de un delito de estafa, otro de falsedad documental y otro más de blanqueo de capitales por los que tendrán que responder el próximo 25 de abril, después de haber declarado también en su momento en la Fiscalía Anticorrupción.