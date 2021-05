elDiario.es obtiene tres nominaciones a los premios mundiales de periodismo de datos por su cobertura del coronavirus

elDiario.es ha recibido tres nominaciones a los Sigma Awards, los premios mundiales más prestigiosos de periodismo de datos, por su cobertura del coronavirus en 2020, la información de seguimiento del exceso de mortalidad en España durante la pandemia y la investigación que reveló por qué las mujeres ya no dan a luz en fin de semana ni días festivos.

Los galardones Sigma Awards, herederos de los premios Data Journalism Awards, "destacan el mejor periodismo de datos hecho en todos los países" y son considerados los más prestigiosos del mundo. Junto a elDiario.es, otros medios internacionales como The New York Times, The Guardian, Reuters, Financial Times o The Economist también han recibido nominaciones por su cobertura de la pandemia, las elecciones americanas y por otras investigaciones basadas en el análisis de datos.

Los premios, apoyados por Google News Initiative, han seleccionado tres proyectos de elDiario.es entre las más 500 postulaciones enviadas por medios de más de 60 países en todo el mundo. La primera nominación selecciona la cobertura de la unidad de datos de elDiario.es de la pandemia del coronavirus en 2020 como una de las mejores del mundo. Entre las informaciones destacadas, el mapa de casos de Covid-19 por municipios, las informaciones explicativas de la pandemia o las cifras de los fallecidos en las residencias de ancianos.

La segunda, también vinculada a la crisis del Covid-19, destaca la información de seguimiento del exceso de mortalidad en la pandemia. La pieza analiza los microdatos de más de 15 millones de muertes registradas en España desde 1975 para contextualizar la mayor crisis de mortalidad de la historia democrática. Una información que se actualizó semana tras semana durante toda la pandemia.

La tercera nominación selecciona la investigación de por qué las mujeres ya no dan a luz en fin de semana ni en días festivos. Este proyecto es un análisis de más de 15 millones de nacimientos en España desde 1975 que revela cómo, cada año que pasa, se programan más partos en hospitales tanto públicos como privados en días laborales en vez de festivos y fines de semana. El análisis de los detalles individuales de todos los nacimientos y las entrevistas con distintas fuentes y expertos nos llevaron a demostrar que detrás de esta tendencia está el creciente aumento en las últimas décadas de las cesáreas e inducciones al parto.

Además de elDiario.es, otros medios y periodistas españoles han sido nominados en los Sigma Awards. La Vanguardia fue seleccionada por un especial que explica el problema de la basura espacial en La Tierra, así como Ferrán Morales, periodista visual de El Mundo Deportivo.