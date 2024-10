elDiario.es participa en ‘ISPA Cohesion’: un proyecto europeo contra la desinformación liderado por la Fundación Maldita.es

La Fundación Maldita.es coordina ISPA Cohesion, Informing the Spanish Public about the EU Cohesion Policy (Informando al público español acerca de la Política de Cohesión de la Unión Europea), un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, junto a elDiario.es y El Orden Mundial. El proyecto busca ampliar la información que el público español tiene sobre las políticas y medidas de cohesión que existen dentro de la Unión Europea.

Durante un año, cada uno de los miembros del consorcio enfocará este objetivo desde sus áreas de especialización. elDiario.es llevará a cabo una serie de reportajes, podcasts y eventos que reflejen en profundidad el impacto social que tienen en nuestro país las políticas y los fondos de cohesión desde distintos puntos de vista, en distintos puntos de España y contando con las voces de las personas y comunidades que viven esa realidad en su día a día.

Maldita.es elaborará desmentidos de desinformación identificada y artículos explicativos, que a su vez se convertirán en contenidos en distintos formatos para su distribución en redes sociales, sobre áreas clave de las políticas de cohesión como el impulso hacia una transición climática justa, la promoción del empleo de los jóvenes y las mujeres, entre otros grupos vulnerables, la lucha contra las disparidades regionales y el fomento del avance científico y la innovación.

A través de artículos, informes, mapas y otros formatos, El Orden Mundial desarrollará contenidos informativos que ayuden a entender el impacto de las medidas y políticas de cohesión en todo el rango que va desde la dimensión local hasta la supranacional y geopolítica.

ISPA Cohesion es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados son, sin embargo, los de los autores únicamente y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que otorga la subvención pueden ser consideradas responsables de ellos.