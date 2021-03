Sexo, deseo, amor y humor para celebrar el séptimo cumpleaños de 'Micromachismos'

Es el séptimo cumpleaños del blog 'Micromachismos' y un grupo de compañeras y amigas se reúnen para hablar de feminismo. Esta vez no hay menciones a los techos de cristal, los suelos pegajosos, la conciliación o las brechas salariales, el debate organizado por elDiario.es en la semana del 8M tiene otro objetivo: incluir en el discurso de la revolución feminista también los debates sobre sexo, amor, autoplacer o deseo. "El nuevo reto del feminismo pasa por repensar el concepto de amor y vínculos, por reivindicar el placer y cambiar las normas de la seducción y el sexo, salirnos de ese guion que nos coarta la imaginación", dice la redactora jefa de género y fundadora de Micromachismos, Ana Requena.

Y para abordar este nuevo espacio de conquista ha invitado a escritoras, periodistas y activistas feministas al evento celebrado este miércoles 'Sexo y amor en pandemia: un debate y consultorio feminista sobre placer y vínculos', que puedes volver a ver aquí.

La celebración ha arrancado con una videollamada de Ana Requena a la periodista y escritora argentina Luciana Peker, que con sus libros ha llevado a cabo un importante trabajo en la ruptura de los tabúes de la sexualidad femenina. 'Sexteame' o 'Putita Golosa' son textos que animan a las mujeres a explorar nuevas formas de placer. En pandemia, además, la imaginación puede salvarnos de una larga sequía de contacto físico. El sexo también puede practicarse con las palabras. ¿Cuántas maneras distintas hay de hablar de sexo en España y Argentina? Peker nos ha contado como curiosidad que al otro lado del atlántico no se utiliza como aquí el verbo follar, sino que existen otras formas, incluso más específicas de referirse al sexo. Por ejemplo 'chonguear', que contiene en una palabra todo el significado que en el castellano solo se consigue con una frase completa: "follar con alguien sin tener ningún tipo de compromiso", cuenta Peker. La periodista argentina reivindica la palabra como un arma de seducción y Ana Requena cree que en España nos falta más camino que recorrer en ese sentido: "No tenemos todo el vocabulario que necesitamos para nombrar lo que hacemos".

Han continuado hablando con Requena sobre el poder del discurso que se construye desde el feminismo la editora y poeta Luna Miguel, y la periodista y autora Tamara Tenenbaum. Desde la responsabilidad y la posición de quienes tienen la palabra, un altavoz frente a miles de lectores y lectoras, reivindican el derecho a la duda y la pluralidad. Opina Luna Miguel que en este terreno se buscan en ocasiones certezas que no existen. "Se asume que porque un libro hable de feminismo y amor en el Siglo XXI ya tiene las respuestas a todo, como si hubiera una manera de sentir placer o amar siendo mujer". Una percepción que comparte Ana Requena, autora de 'Feminismo Vibrante', que cree que "a veces da la sensación de que las que escritoras que hablan del placer y el sexo tiene todas las respuestas". La monogamia, el poliamor o la anarquía relacional son formas distintas de abordar las relaciones afectivas y el sexo y, coinciden todas, ninguna es mejor que otra "ni tiene por qué valerte lo mismo en todos los momentos de tu vida". Para romper con la idea patriarcal que hemos heredado del amor romántico hay que replantear los afectos, los vínculos, las relaciones e incluso las amistades, concluyen.

La pandemia ha dejado en evidencia que el imaginario colectivo sigue manejando un concepto de familia conservador y tradicional que no permite alcanzar la autonomía a muchas mujeres. Luna Miguel, Requena y Tenenbaum han hablado de lo que han podido significar para una madre soltera las restricciones en las reuniones con no convivientes. "Nos dificultan la autonomía", afirma Ana Requena. "No están conectadas con la realidad que viven los ciudadanos, cada vez hay más personas viviendo solas y es una tendencia que sigue aumentando, tanto en España como en Argentina", añade Tenenbaum. Luna Miguel cree que este sentimiento de incomprensión y de soledad ante una sociedad que te empuja a vivir emparejado ha provocado un boom editorial de libros de autoayuda para mujeres solteras. Aunque, reconoce, pueden parecer "cursis" anima a su lectura. "Realmente son como píldoras suaves de feminismo, peor creo que las necesitamos. Por mucho que leas a Simone de Beauvoir y tengas la teoría muy clara, en tu día a día te enfrentas a cosas que tienes resolver desde un nivel íntimo y práctico".

Y para meternos de lleno en los aspectos más prácticos y físicos de la sexualidad han entrado al debate dos potentes voces defensoras del placer femenino. La activista y embajadora de Satisfyer, Venus O'Hara, y la periodista especializada en sexualidad y directora de Santa Mandanga, la primera escuela virtual de educación sexo-afectiva explícita, Noemí Casquet. Con ellas, Requena ha abierto algunos de los melones que más dudas han generado entre nuestras lectoras, que han hecho llegar sus preguntas al equipo, y también aquellos que todavía siguen envueltos en tabúes.

Por ejemplo, ¿qué es el 'squirting'? "Una alteración de una hormona que aparece cuando nos sometemos a un placer muy prolongado o muy corto pero muy intenso, la sensación es parecida a que te estuvieras orinando", explica Casquet. ¿Todas las mujeres pueden hacerlo? "Sí, ¡déjate llevar hermana!", anima. ¿Cuántos tipos de orgasmos hay? "Cada orgasmo es diferente". ¿Podemos trabajar a través de los orgasmos el suelo pélvico? "Mejor trabajar el suelo pélvico para tener mejores orgasmos", recomienda entre risas Venus O'Hara. ¿Eres menos feminista porque te guste adoptar un papel sumiso en el sexo? "Si lo haces porque te gusta y no por complacer, está genial. Ya bastante nos hemos culpado, ¡haz que quieras!", asegura Noemí. ¿Cómo viven las mujeres el placer después de la menopausia? "Yo solo digo que el clítoris no deja de crecer y que no pierde sensibilidad", explica la periodista. Y O'Hara advierte que "las mujeres mayores de 60 años que nunca hayan experimentado placer todavía están a tiempo de hacerlo". "Eso me anima", responde Requena.

Porque el amor, el sexo, el deseo, el placer no siguen los tiempos que el patriarcado nos había señalado, las mujeres pueden ser sujeto activo en las relaciones con sus compañeros y la revolución feminista puede hacerse desde muchos lugares de reflexión distintos, esperamos poder celebrar otros siete años más de Micromachismos, un espacio en @eldiario.es para rastrear, denunciar y desmontar los machismos cotidianos que tantas veces pasan desapercibidos. Y ahora también para recordaros, parafraseando a Luciana Peker que "si en nuestra revolución no hay sexo, abrazos y postre no es nuestra revolución".