Estas son las nuevas cuantías de las pensiones no contributivas

Las nuevas medidas del Gobierno ante el aumento de la inflación por la guerra de Ucrania y la subida del precio de la luz ya se han conocido. Una de esas medidas afecta a las personas que perciben una pensión no contributiva, ya sea de jubilación o invalidez, de forma positiva. La pensión no contributiva es aquella que se ofrece a las personas que no han conseguido cotizar lo suficiente durante su vida laboral y no pueden acceder a la pensión contributiva de la Seguridad Social.

En estas reuniones se ha acordado un aumento del 15% en la cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez, un aumento que ahora se ha podido confirmar con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2022 de 25 de junio. En la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) lo corroborar y es que en el texto encontramos que se ha aprobado un aumento entre julio y diciembre de 2022 de un 15% de la cuantía de las pensiones no contributivas.

¿Cuánto cobrarán con la nueva pensión no contributiva?

A pesar de que en el BOE no aparecen las cuantías exactas de las pensiones no contributivas de los próximos meses, sí que se puede realizar una estimación teniendo en cuenta las cantidades que se recogen en el Real Decreto 65/2022 de 25 de enero. A estas cuantías habría que sumarle el 15%, que sería la subida que verán los pensionistas en los próximos meses.

Así, de esta forma, las pensiones quedarían de esta forma:

Pensión no contributiva de jubilación: Pasará a ser de 484 euros mensuales con la subida del 15%.

Pensión no contributiva de jubilación del 25%: En este caso pasará a ser de 121 euros al mes.

Pensión no contributiva de jubilación con varios beneficiarios en la misma unidad familiar: Será de 411 euros, en el caso de que coincidan dos personas, y de 387 euros si coinciden tres o más personas.

Pensión no contributiva de invalidez: Pasa a ser de 484 euros al mes, al igual que la pensión de jubilación.

Pensión no contributiva de invalidez con incremento del 50%: Será de 726 euros mensuales a partir de ahora.

Pensión no contributiva de invalidez con varios beneficiarios: Al igual que en el caso de la pensión no contributiva por jubilación, la cantidad será de 411 euros al mes si coinciden dos personas con esta prestación o de 387 euros si coinciden tres o más.

Estas serían las cuantías de la nueva pensión no contributiva si nos basamos en las cantidades que están publicadas en estos momentos. ¿Cuándo se publicarán en el BOE las cuantías de la pensión no contributiva? Aún no se ha anunciado, pero esperamos que muy pronto.