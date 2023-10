Y no pasa nada

Me gustaría no tener que escribir con tanta frecuencia sobre la escuela, los alumnos y sus circunstancias. Al menos, me gustaría no tener que escribir acerca de situaciones que nunca deberían suceder dentro de los colegios. Pero la realidad es la que es y en los centros educativos suceden cosas que los que no están próximos a ellos no creerían. #Ynopasanada

Con ese hashtag, la cuenta de Belén Jurado (@deautismo), una madre que tiene una hija con autismo, ha elevado la voz para visibilizar prácticas discriminatorias que ocurren en los centros educativos sin que pase nada. Estamos convencidos de que la mayoría de maestros y profesores hacen las cosas bien, se ocupan de sus alumnos con la vocación de servicio necesaria, pero eso no quita para que otros muchos estén muy lejos de calzarse ese título de docente.

No es “profefobia”, como critican los que tratan de restarle crédito a esta madre que, contra viento y marea, solo reclama y pide lo que es un derecho de todos, el derecho a la educación, aunque se tenga autismo, TDAH, o cualquier dificultad del aprendizaje.

Hace unos días pidió a través de su cuenta de X (Twitter) testimonios sobre prácticas discriminatorias en las escuelas y la red se ha inundado de ejemplos. Pero no solo de madres y padres, sino también de profesionales de la educación que son testigos de primera mano de conductas de sus colegas del todo inaceptables. Niños con autismo a los que no se les permite participar de excursiones, niños con TDAH castigados por dibujar como conducta autorregulatoria, niños a los que se les pone un pupitre en el pasillo para que no molesten o para que estén más tranquilos, ya que el profesor no puede controlar al resto del alumnado, o niños a los que se les invita a cambiar de centro, son solo algunos ejemplos. Pero mejor lean ustedes mismos porque puede que no pase nada, pero al menos que seamos conscientes de que sí pasa algo.