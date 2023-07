Adiós a dos librerías emblemáticas de Sevilla

Las librerías Panella y Yerma cierran tras una larga trayectoria en la capital hispalense. Estos comercios históricos cuentan con más de 30 (Panella) y 45 (Yerma) años de experiencia en el sector. Sin embargo, estos negocios se han visto afectados por los constantes avances tecnológicos que han desplazado a la lectura tradicional a un segundo plano. También, se suma el cierre de la librería Isla de Papel, que abrió sus puertas hace seis años en Sevilla, un suceso “inesperado”, como ha definido Manuel Padilla, presidente de la Asociación del Gremio de Librerías de Sevilla.

Padilla confiesa que la situación actual es complicada y que el cierre de estos establecimientos puede deberse a varios factores: “La gentrificación del centro, el precio de los alquileres de las librerías, la falta de fomento de las administraciones públicas, las dificultades para acceder a los concursos públicos o que las ayudas llegan tarde”.

Reivindicaciones del sector

En un comunicado emitido por dicha Asociación, Padilla comenta: “no se entiende que las Administraciones Públicas no cumplan con su propia obligación de fomentar la lectura; no se entiende que las subvenciones no lleguen en tiempo y forma; no se entiende que se premie el intrusismo laboral; no se entiende que los sindicatos mayoritarios crean que las librerías se estén enriqueciendo”, o que “no se conozcan los bajos márgenes comerciales con los que se trabaja”.