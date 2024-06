Aitana inaugura este viernes la cuarta edición del Icónica Fest en Sevilla

Aitana, una de las voces más influyentes y queridas de la música pop actual, será la encargada de inaugurar este viernes 7 de junio la IV edición del Icónica Fest, el festival de la Plaza de España de Sevilla, por el que pasarán en este 2024 más de 150.000 personas que, hasta la fecha, ya han adquirido su entrada para alguno de los 42 conciertos programados.

Tras Aitana y hasta el 16 de julio, pasarán por el escenario de la Plaza de España otros artistas icónicos como Carl Cox, Melendi, Jamie Cullum, Marta Santos, Raule, Danna Paola, Taburete, Álvaro de Luna, Marc Anthony, Tom Jones, Robe, Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee, Ptazeta, Boris Brejcha, Vetusta Morla, El Columpio Asesino, Lin Cortés, Rozalén, David Bisbal, Kiko Veneno, Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, Ricky Martin, Siempre Así, Wos, Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, Arcade Fire, Orbital, !!! (Chk, Chk, Chk), Michael Bibi, Manuel Turizo y Take That.

Como novedad este año, una vez finalice cada concierto en el auditorio principal, el público podrá disfrutar de más horas de música hasta el cierre del recinto (fijado a las 3 de la mañana). Se trata del “DJ Set by Endesa - ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest 2024”, una apuesta de la compañía eléctrica y la organizadora del evento, Green Cow Music, por “seguir potenciando el disfrute en cada noche de verano en la Plaza de España”. En el primer fin de semana del festival serán la pareja de DJs “Xite y Clara” los que hagan que la fiesta continúe tras los conciertos de Aitana y Melendi, mientras que en la noche de Carl Cox, serán los propios DJs que lo acompañan los que alarguen la música hasta la hora del cierre.

Música y gastronomía

Les seguirán otros grupos, DJs y formaciones durante los días de conciertos, que serán DJ Purple, La Rubia Pincha, Son de Cuba, Tridi, Mickey Pavón, Marinelli, DJ’s by Marchica, Jamonja, Noon y Gilca DJ. A todas estas citas post-concierto podrá también sumarse el público que no haya asistido al concierto del día, adquiriendo una entrada de 10€ más gastos de gestión en la web del festival o en las taquillas del recinto.

Además de buena música, el Icónica Fest pone a disposición de los asistentes una oferta gastronómica con la que maridar el espectáculo musical a través de una selección de puestos y restaurantes diversos. El público podrá escoger entre los platos que preparen firmas como Cambados, Masakali, Bodeguita Antonio Romero, Medinaceli, Papa Johns, Smoked Lovers, La Martinuca, La Fusión, Dale Masa o Heladería Bolas, entre otras.