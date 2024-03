El alcalde de Sevilla, sobre Pedro Sánchez: “Ha perdido la cabeza”

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha “perdido la cabeza”, y está “dispuesto a vender reste país con tal de mantenerse en el poder”.

En una entrevista con alumnos de la Escuela de Reporteros de Andalucía a la que se ha sometido este sábado, Sanz, a preguntas de uno de ellos sobre los cambios de opinión que a veces muestran los políticos, ha asegurado que el PSOE “está dirigido por un señor que ha perdido la cabeza y le da igual todo con tal de mantenerse en el poder”.

Se ha referido a las voces críticas que existen en el PSOE contra algunas decisiones de Pedro Sánchez, para indicar que, salvo el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “el resto está todo el mundo escondido”, pero “seguramente si se habla con gente del partido dirán que están también en contra” de medidas como la amnistía.

“Ha perdido totalmente la cabeza y le da igual todo con tal de mantenerse en el poder”, ha reiterado, para asegurar que, por el contrario, el PP “siempre ha mostrado una postura mucho más coherente que el Partido Socialista”, de modo que “no me he visto en la tesitura de opinar en contra”.

No obstante, Sanz ha manifestado que los partidos políticos “tienen que tener cierta disciplina, porque si no serían jaulas de grillos”, y “si no hay un mínimo de disciplina, si no se coordinan los mensajes, es muy difícil ganar unas elecciones”, ha añadido.

“Que los guiris paguen tres euros”

Además, el regidor hispalense se ha referido a su polémica propuesta de cobrar por acceder a la Plaza de España, y ha señalado que espera firmar un acuerdo con la Universidad de Sevilla para que los estudiantes que viven en la ciudad no tengan que pagar por acceder, para incidir en que “no es un capricho, es una propuesta que hemos puesto encima de la mesa para mejorar un espacio único de la Exposición de 1929”.

“Solo pretendo que los guiris paguen tres euros”, ha enfatizado, indicando que si sale adelante su idea, se permitirá, con la recaudación, que “la plaza tenga un control 365 días al año, que en estos momentos no lo tiene, y se cree un taller de restauración permanente en coordinación con la Facultad de Bellas Artes, que ya estamos hablando con ellos”.

En la entrevista con la escuela que gestiona Grupo Blogosur Comunicación ha avanzado que la próxima semana se reunirá con el Subdelegado del Gobierno en la provincia para tratar sobre este asunto y la necesidad de que la ciudad cuente con más policías nacionales, casi 500, lo que quiere complementar con una cifra similar de policías locales, para lo que se han sacado ya 125 plazas con las que se quiere paliar este déficit, teniendo en cuenta que también hay que calcular las nuevas jubilaciones.