El ex alcalde popular de Almadén de la Plata impacta en campaña acusando de presiones al alcalde y nuevo candidato del PP

La campaña electoral ha dado un nuevo giro inesperado en Almadén de la Plata. El municipio de la Sierra Morena de Sevilla, donde el PP de Sevilla empezó su campaña de fichajes entre los restos de Ciudadanos e independientes para remozar sus listas electorales de cara al 28 de mayo, ha visto cómo el ex alcalde popular, José Luis Vidal, ha resurgido y se ha rebelado dando la sorpresa al presentarse como independiente con la sigla 'Melojeros por Almadén'.

Vidal ha impactado en esta campaña electoral al filo de los 80 años, dispuesto a torcer los planes del PP provincial que preside Ricardo Sánchez. El pasado mes de febrero los populares sevillanos ficharon al alcalde de Almadén, Carlos Raigada, y a su equipo para que ocupasen las listas populares de esta localidad de 1.300 habitantes donde son alrededor de 40 los votos que dan la vara de mando a uno u otro partido.

“Lo más bajo y lo más sucio que un político puede hacer”

Como informó SevillaelDiario.es, en la negociación la dirección provincial no tuvo en cuenta al que había sido su referente en el municipio durante décadas: José Luis Vidal. Aunque el que fuera regidor evitó entonces pronunciarse, en campaña electoral ha abierto en canal al PP y ha denunciado extorsiones y presiones de parte del actual alcalde, Carlos Raigada, con las que habría tratado, asegura, de impedir que el independiente 'Melojeros por Almadén' tenga papeleta el próximo 28 de mayo.

“Lo que usted ha hecho es lo más antidemocrático que se puede hacer en unas elecciones: coartar la libertad de las personas para que se presenten en unas elecciones por el partido que les dé la gana”, ha denunciado José Luis Vidal en un vídeo donde reconoce que “como a todos los partidos” les ha costado trabajo hacer las listas. “Pero cuando ya teníamos las actas firmadas y presentadas en el juzgado, nos llama uno asustado para pedir que le borráramos porque se había liado una muy grande, y borramos a este señor”, ha descrito Vidal, rompiendo su silencio.

“Al día siguiente nos llama otra de nuestra lista diciéndonos que Raigada la ha llamado personalmente y le ha dicho que tiene un puesto fijo en el Ayuntamiento y que, si no se borra de Melojeros por Almadén, nunca más va a trabajar, y que no tenga apuro porque ya otro se ha borrado de la lista y esta candidatura no va a seguir para adelante”, según ha subrayado el ex alcalde y candidato independiente, que se ha lanzado hacia el nuevo fichaje del PP de Sevilla, al que ha tildado de antidemocrático. “Esto es coartar la libertad de las personas, lo más sucio y lo más bajo que un político puede hacer por la democracia”, ha zanjado Vidal.

Crítica a Ricardo Sánchez y el PP de Sevilla

El que fuera alcalde durante 12 años por las siglas por las que ahora concurre Carlos Raigada ha tenido palabras también para Ricardo Sánchez, presidente del PP Sevilla. Le ha afeado que lo apartasen de las negociaciones por las que el que fuera único alcalde que obtuvo la Alcaldía con mayoría absoluta para Ciudadanos en la provincia saltó con su equipo a los primeros puestos de lista popular. “He estado 30 años en el Partido Popular siendo presidente local y 12 en la alcaldía de Almadén de la Plata, y me habla de egos”, ha afirmado en un video electoral donde insta al responsable provincial de los populares a acudir a Málaga: “¿Por qué no habla con nuestro amigo Paco, alcalde desde el año 2000, que tiene 80 años y se va a presentar otra vez a las elecciones? ¿Es usted capaz?”, le ha retado.

Vidal ha mostrado su lealtad al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. “No nos fijemos en las siglas, uno lleva las del PSOE, otro lleva las del PP, pero no sabemos el piloto a qué siglas pertenece”, ha indicado en alusión a Carlos Raigada, de quien ha dicho que “ahora se presenta por el PP y nos viene a decir que tenemos que votarlo a él porque teniendo a Juanma Moreno como presidente de la Junta va a conseguir que Almadén sea un gran pueblo y los mejores proyectos”.

“Ni un solo proyecto bueno”

En ese sentido, Vidal ha recordado que “Raigada ha tenido la suerte desde que salió de tener al Gobierno de la Junta detrás suya, que era de Ciudadanos y el vicepresidente de la Junta era Juan Marín”. Sobre el partido naranja y el argumentario que los fichajes del PP de Sevilla han esbozado para apartarse de sus siglas y concurrir con los populares en estas Elecciones Municipales, el que fuera regidor de Almadén ha sido tajante: “No se acuerda Raigada que él era el único alcalde en la provincia de Sevilla que había del partido Ciudadanos y no ha sido capaz de traer ni un solo proyecto bueno, así que, no nos equivoque, que Moreno va a gobernar para todos los andaluces y va a distribuir la riqueza de Andalucía para todos”.

Vidal ha roto el argumentario de los fichajes. Insiste en que “los proyectos que presentemos, si la Junta los ve adecuados, los van a aprobar, como así ha ocurrido siempre. Yo estuve 12 años gobernando Almadén y lo tenía todo en contra con gobiernos en la Diputación, en la Junta y en España del PSOE, y conseguimos los mejores proyectos”. No obstante, tres semanas después de anunciarse el fichaje del alcalde de Cs al PP, el Gobierno andaluz desbloqueó la inversión para la construcción del nuevo ambulatorio de Almadén.

Controvertido salto al PP desde Ciudadanos

En clave local, José Luis Vidal ha pedido al alcalde y candidato del PP de Almadén “que no se ponga medallas” y ha reivindicado las dos grandes bazas con las que aspira a revalidar la alcaldía el ex de Ciudadanos: el Observatorio Astronómico y la Residencia de mayores. “Que no se ponga medallas Raigada. La inauguración del Observatorio fue el 30 de marzo de 2007, y costó mucho trabajo, lo hicimos teniendo todo en contra”, ha afirmado Vidal, “igual ocurre con la residencia de mayores, que Raigada va diciendo que gracias a él se ha abierto, pero se ha abierto porque Moreno ha concertado las plazas de la residencia de Almadén y de la de otros pueblos, y antes no se abría porque el PSOE en la Junta no concertaba estas plazas”.

El salto de Carlos Raigada a las filas del PP no estuvo exento de polémica. El que fuera dirigente naranja formaba parte del Comité Provincial, y desde diciembre de 2021 obtuvo una retribución anual de 30.100 euros como secretario del Grupo Ciudadanos en la Diputación, donde los populares dieron luz verde para que se le nombrase asesor de su grupo para avalar su candidatura por el PP en Almadén. La coordinadora provincial de Cs Sevilla, Isabel González, tuvo noticias de esta acción de Carlos Raigada por la prensa, y recordó que el edil rubricó un Código Ético y de Ejemplaridad por el que, en caso de cursar baja en el partido con el que concurrió a las elecciones, se comprometía a entregar el acta. Un mandato ético que, de haberse cumplido, le habría obligado a renunciar a su acta de concejal y a la alcaldía antes de las elecciones municipales.

En la disputa interna del PP de Sevilla, el fichaje de Raigada supuso la dimisión del responsable de Nuevas Generaciones en Sevilla, Pedro González Rodríguez-Albariño, afín a la anterior dirección de Virginia Pérez, entre críticas a Ricardo Sánchez. Raigada saltaba al PP mejorando la retribución en la Diputación de Sevilla que, como asesor del grupo popular alcanza los 47.344,36 euros anuales, según datos de institución supramunicipal.

Las perspectivas para el PP en Almadén de la Plata no son malas. Los populares fueron primera fuerza política en las últimas elecciones andaluzas con el 43,56% de los votos emitidos, seguido de lejos por los socialistas, que obtuvieron el 32,15% de los sufragios, y por Vox, que fue tercera fuerza con un 9,19% de las papeletas. Ya en estos comicios se puso de manifiesto –también a nivel local– la pérdida de apoyos en las filas de la formación naranja. En la pugna local está también la candidatura del PSOE, que estará encabezada por Guillermo Martínez Ramos.