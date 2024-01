La familia de Marta del Castillo recuerda los 15 años del crimen culpando a los jueces de que no aparezca su cuerpo

En torno a un centenar de personas han arropado a José Antonio Casanueva, abuelo materno de Marta del Castillo, en la concentración que él mismo ha encabezado este miércoles en la puerta de los juzgados del Prado de San Sebastián bajo el lema Despierta Justicia, que Marta te está esperando. Los jueces han sido los protagonistas indirectos de la jornada, ya que la familia de la joven de 17 años asesinada en 2009 (que reclama la repetición del juicio) les acusa de ser los responsables de que no haya aparecido todavía su cuerpo.

Dolor e impotencia iban entrelazados de la mano en un acto en el que José Antonio, en representación de toda la familia, perseguía un doble objetivo: conmemorar los 15 años del asesinato de su nieta y cargar contra la Justicia española, desde el Tribunal Supremo hasta la Fiscalía pasando por el juez que ahora lleva el caso. “Creo que con 87 años merezco saber dónde está el cuerpo, pero soy consciente de que al igual que mi mujer moriré sin la tranquilidad de poder llevar un ramo de flores a la tumba de mi nieta”, ha lamentado Casanueva, que ha garantizado que “mientras viva no dejaré de buscarla”.

“¿Por qué, señor juez?”. Esta es la pregunta que lanzaba a las puertas de los juzgados acompañado de la Comisión Marta del Castillo, una cuestión a la que algún día esperan recibir respuesta. De esta forma, han reiterado la petición de que –al igual que el de Miguel Carcaño, en prisión desde 2009 por el asesinato– también sean investigados los teléfonos de su hermano y la pareja de éste, Francisco Javier Delgado y María García Mendaro, así como los de sus amigos Samuel Benítez y Francisco Javier García, El Cuco. “Es la única forma de saber quién estaba realmente implicado y encontrar el cuerpo de Marta. A tan solo 100 metros de nosotros se encuentran los que tienen la potestad de ordenarlo y no lo hacen”, ha insistido, pese a que el Tribunal Constitucional ha tumbado esta posibilidad.

Es aquí donde se hayan los responsables de que Marta no aparezca, aludiendo a leyes proteccionista a los derechos individuales. Que fuere la hija de uno de ellos, aver donde estarían esas mismas leyes.

15 años soportando INJUSTICIAS pic.twitter.com/ieywwTWiWF — Antonio del Castillo (@kastillo62) 24 de enero de 2024

El juicio celebrado en 2011 contra los mayores de edad acusados por el asesinato de Marta del Castillo y la desaparición de su cadáver se saldó con la condena de Carcaño (que saldrá de prisión en 2030) y la absolución del resto de adultos acusados. Es precisamente ese el motivo que alega el juez para no ordenar la clonación de teléfonos de los otros implicados, que ya han sido juzgados y declarados inocentes. “La Justicia se simboliza con una venda en los ojos, pero en el caso de Marta esos que se encargan de ejecutarla no han querido ver”, lamentan desde la Comisión.

“Los responsables de que Marta no aparezca”

El padre de Marta, Antonio del Castillo, que no ha estado presente en la concentración, sí ha hecho uso de la red social X para señalar también a la Justicia como “responsable” de que todavía no haya sido localizado el cadáver de su hija. En una publicación, ha mostrado una imagen del edificio de la Audiencia de Sevilla para indicar que “es aquí donde se hayan los responsables de que Marta no aparezca, aludiendo a leyes proteccionista a los derechos individuales. Que fuera la hija de uno de ellos, a ver dónde estarían esas mismas leyes”, expone Antonio del Castillo, añadiendo que lleva “15 años soportando injusticias”.

Por su parte, el “abuelo de España”, como se han referido muchos asistentes a José Antonio Casanueva, ha apuntado también a “las injusticias” en el procesamiento de los demás implicados en el caso, concretamente la condena del Cuco y su madre por falso testimonio en el juicio contra los adultos. Ante esto, plantea que la conclusión que se extrae de dicha sentencia es que la vista celebrada en 2011 fue “vana”, ya que el Cuco y su madre “engañaron a los jueces”. “¿Por qué no se puede repetir el juicio?”, se ha preguntado de forma retórica Casanueva.

Igualmente, ha insistido una vez más en que desde que supo que un familiar de María García Mendaro “es un juez bastante importante en la Audiencia” de Sevilla, tuvo claro que no había “nada que hacer” contra ella.

“Del barco del abuelo no nos moverán”

Con esta versión de la popular canción del barco de Chanquete, la Comisión, el abuelo y los asistentes han puesto el cierre a un acto cargado de emotividad en el que una vez más ha salido a relucir “el dolor de una familia sin consuelo”. Tras finalizar el acto, José Casanueva con ayuda de sus amigos ha colocado un ramo de flores acompañando a un cartel con la imagen de Marta en una de las palmeras situadas en frente de la Audiencia.

El resto de carteles se han puesto en la verja de los Jardines de Murillo a la espera de que esta vez la lluvia no haga de las suyas y se los lleve, “al igual que el caso de Marta”.