“Impresentable”: Puente estalla contra el alcalde de Sevilla por acusarle del retraso en los pagos del Metro que pidió la Junta

“Es un mentiroso y un impresentable. Y no me reuniré con este señor”. El ministro de Fomento, Óscar Puente, ha estallado este viernes contra el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), que lleva varios días acusando al Gobierno de España de “castigar” a la capital andaluza por “retrasar” los pagos comprometidos para la construcción en la línea 3 del Metro y de la SE-40.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó una reprogramación de sus aportaciones a la financiación del Metro de Sevilla, sin modificar el importe comprometido, a petición de la Junta de Andalucía, según consta en el acta de la comisión de seguimiento del convenio suscrito entre el Gobierno central y el autonómico para la ejecución de la línea 3 Norte del Metro.

Las obras en el ramal técnico se iniciaron en abril de 2024 en la barriada de Pino Montano, con una inversión comprometida de más de 1.300 millones de euros a pagar a partes iguales entre ambas administraciones. En la reunión de seguimiento, recogidas en unas actas fechadas el pasado 17 de septiembre, la Consejería de Fomento hizo una presentación de las obras planteando una “nueva programación actualizada de ejecución”, achacándolo a “necesidades de financiación”. Las actas de aquella reunión constatan “un retraso” en las actuacioens previstas, “que obedecen a diversas circunstancias en la contratación, tales como la concurrencia de bajas temerarias y la interposición de recursos”. “La Junta de Andalucía prevé que la licitación y la ejecución de los subtramos aún no licitados permitirán recuperar los retrasos acumulados”, reza el documento.

En el programa de ejecución incluido en la presentación de la Junta de Andalucía, se pone de manifiesto que “las anualidades necesarias para financiar las actuaciones en el año 2024 y en el año 2025 serán inferiores a las anualidades previstas en el Convenio, mientras que a partir de 2026 sería preciso incrementar las anualidades para poder hacer frente a los pagos previstos”. En la nueva programación, la transferencia de 47 millones de euros correspondiente a 2024 queda reducida a 8,9 millones, y las mayores inversiones corresponden a los ejercicios 2027, 2028 y 2029, con 173,8, 159 y 140,9 millones de euros respectivamente.

“A la vista del nuevo programa”, dice el acta de la reunión Gobierno-Junta, “se acuerda ajustar las partidas que corresponde aportar al Ministerio de Transportes a las nuevas necesidades de financiación que se derivan del programa. En todo caso, y como hasta la fecha no está previsto exceder las necesidades de financiación globales del Convenio, no resulta precisa modificación alguna del Convenio”.

Un día después del Consejo de Ministros, el alcalde de Sevilla se hizo eco de un titular de prensa que imputaba al Gobierno central la reprogramación de la financiación para la línea 3 del Metro. Sanz acusó entonces al Ejecutivo de Pedro Sánchez de beneficiar a Barcelona, con alusiones al independentismo catalán, frente a la capital andaluza. “Las inversiones e infraestructuras en Cataluña y en Barcelona no dejan de incrementarse. No quiero pensar que las partidas que iban destinadas al Metro se retrasen porque se estén yendo a Cataluña”, ironizó el regidor.

Estas críticas le llegaron al ministro de Fomento este viernes, justo cuando estaba en un acto institucional en Granada, reunido con la alcaldesa, Marifrán Carazo, también del PP. Puente usó, como es habitual en él, su cuenta personal en la red social Twitter para cargar duramente contra el regidor de Sevilla: “Les voy a explicar por qué no me reúno, ni me reuniré con este señor. Y se lo resumo. Es un mentiroso y un impresentable”, ha dejado escrito.

El ministro explicó que el Gobierno no ha retrasado los pagos al Metro de Sevilla “y mucho menos porque le de nada a Cataluña”. Puente acusó a Sanz de estar “siempre tratando de enfrentar territorios”. Admitió que el ritmo de ejecución de las obras del Metro “se ha retrasado”, pero recordó que esos trabajos los lleva a cabo la Junta de Andalucía, aunque estén cofinanciados por el Gobierno.

El 22 de julio se celebró una comisión de seguimiento del convenio Gobierno-Junta en la que “se modificó la previsión de pagos ajustándola a los ritmos reales de ejecución”. “Respecto de los pagos de la presente anualidad la Junta de Andalucía tiene hasta el 30 de noviembre de este año, para justificar la obra realizada que será abonada por el Ministerio antes del 31 de diciembre”, advirtió el ministro.

Puente escribió su tuit volviendo de Granada, donde estuvo este viernes cerrando acuerdos con la Junta y el Ayuntamiento, “con gobernantes del PP”. “Pero con este señor es imposible el diálogo y el entendimiento. No concibe la política como servicio a la ciudadanía, sino como un escenario en el que confrontar a base de mentiras. Mentiras reproducidas además por medios que no se respetan a sí mismos ni a sus lectores. Flaco favor le hacen a Sevilla”, concluye.

El ministro se ha reunido también en Granada con la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, para negociar sobre otras infraestructuras pendientes para Andalucía. Puente ha anunciado que la línea de alta velocidad entre Sevilla-Huelva ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental positiva, un paso necesario para aprobar el estudio informativo del tramo de alta velocidad. También ha adelantado que está previsto licitar el tramo de la SE-40 entre Espartinas y Valencina antes de finalizar el año, y poner en servicio el año que viene el by-pass de Almodóvar que conectará Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada en poco más de hora y media.