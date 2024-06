Movimiento memorialista y Diputación de Sevilla hacen “valer la ley” para honrar a quienes lucharon contra la dictadura

La Diputación de Sevilla ha acogido este jueves un acto como celebración del Día de la Memoria Histórica y Democrática, que se celebra el 14 de junio con motivo de la primera exhumación pública de una fosa del franquismo en Andalucía, la búsqueda de Aniceto Góngora en 2003. Se trata del “primer acto oficial de este tipo desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática en 2017”, afirma Casimiro Fernández, diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, quien ha querido “hacer valer la ley” ante la “inacción de la Junta”, afirmando que la Diputación se ve obligada a “cubrir responsabilidades de las que ni la Junta ni el Ayuntamiento se hacen cargo”.

Antonio Manuel Mateos, vicepresidente y portavoz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, ha sido el responsable de leer un manifiesto en el que defendía que “no puede haber fisuras, ni sociales ni institucionales ni políticas, en el respeto y el reconocimiento de quienes perdieron su vida o su libertad por defender derechos y libertades, por luchar contra una dictadura y contribuir a la llegada de la democracia en nuestro país”. Desde la federación también se ha querido hacer énfasis en la propuesta rechazada por parte de PP y Vox hace unas fechas en una moción parlamentaria de que desde la Presidencia de la Junta se celebrase de manera oficial esta efemérides. Mateos ha afeado en ese sentido el acto que ha celebrado también este viernes la Junta en Osuna, que ha calificado de “improvisado de la noche a la mañana”.

Asimismo, el portavoz ha querido hacer hincapié en la “inacción” del Gobierno andaluz, al que acusa de “haber derogado la ley de facto” pues, aunque no se haya votado en Parlamento como en otras comunidades, no se ha hecho “nada” para hacerla efectiva. La Ley de Memoria Democrática, que recoge medidas como la formación del profesorado o la adaptación de contenidos curriculares, no se ha aplicado, según la federación, desde donde se asegura que “las partidas presupuestarias también se han reducido a menos de la mitad”. El representante dice no albergar “perspectivas de mejora” y ha recriminado a la Junta “atribuirse los méritos” de las recientes exhumaciones para las que “sólo tiene que dar la autorización y no los medios”, según Mateos.

José Esteban Fernández, presidente de la federación, ha agradecido a la Diputación su colaboración y ha lamentado que este sea “el primer acto institucional de memoria histórica y democrática en siete años de vigencia que tiene la Ley, que fue aprobada sin ningún voto en contra pero cuyos contenidos y mandatos no se están cumpliendo”. También ha querido añadir su reflexión sobre la importancia de la memoria histórica: “Lo que se pretende es que la barbarie no se repita más y para eso hay que tener conocimiento de lo que ha ocurrido en este país, sobre todo entre las personas más jóvenes, para que puedan comprometerse con el mantenimiento de nuestros derechos y libertades”.

Al cierre del encuentro, Casimiro Fernández ha vuelto a intervenir para reivindicar “lo necesario de este acto que se merecen personas de otras generaciones”, y ha querido poner en valor el papel y la labor de las asociaciones memorialistas, expresando su deseo de que “el próximo año se le dé el homenaje que se merece a quienes lucharon por la democracia y la libertad”.