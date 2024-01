“Eres patético”: el mensaje del perfil del PP de Cantillana a un exconcejal por criticar la forma de afrontar una queja vecinal

Un mensaje aparentemente sin demasiado recorrido en el perfil oficial del Partido Popular de Cantillana (Sevilla) ha puesto de manifiesto hasta qué nivel siguen abiertas las heridas internas en el partido de Juan Manuel Moreno en este municipio donde el PP tiene 5 de sus 17 concejales.

Tras las pasadas elecciones municipales de 2023, todo hacía pensar en un pacto PP-IU para poner fin a 35 años de mandatos socialistas, pero finalmente el PSOE retuvo la alcaldía tras un voto en blanco. La primera consecuencia fue la dimisión del popular Manuel Jesús Ortiz, el número 5 de la lista del PP: “Siempre he defendido que, cuando no estás de acuerdo con decisiones que dependen de un grupo al que se pertenece de forma voluntaria (sea un partido, una hermandad, una asociación, etc.), se debe acatar la decisión de este como unidad”, escribía en una misiva el concejal del PP al momento de renunciar, y añade que se va con la conciencia tranquila: “Creo que he cumplido con mi candidato, con mi candidatura, con la ejecutiva local del PP, con la dirección provincial y con los socios del fallido gobierno”.

La ruptura interna en las filas populares se evidenció también el pasado 23 de junio. El PP publicó en redes una instancia elevada al Registro General del Ayuntamiento en la que daban cuentas del nombramiento de Natividad Pastora Sastre como portavoz del grupo municipal popular, la concejal que votó en blanco en la sesión de investidura dejando la Alcaldía en manos de la candidata socialista; y de Francisco Merino Espinosa como portavoz adjunto, saltándose de esta forma a quien fue su cabeza de cartel y alcaldable, Luis de Luque. El escrito estaba firmado por los cinco concejales populares.

“Eres patético”

Aparentemente, la salida de Ortiz de la actividad municipal había hecho que se pasara página, pero no. Esta semana, el perfil oficial del PP de Cantillana publicaba un mensaje indicando que iba a llevar a Pleno el mal estado de una calle, ilustrando el post con dos capturas de fotos de un teléfono móvil: “Parece que el Ayuntamiento de Cantillana tiene el centro olvidado, nosotros no nos olvidamos de nadie, así que en el próximo Pleno vamos a proponer la situación en la que se encuentra la calle Nueva”.

La publicación contó con la respuesta del exconcejal, indicando: “Supongo que como mínimo se habrá hablado con esta señora -quien aportó las fotos- para publicar su nombre en redes desde un partido político. Decir que 'nos hacemos eco' no implica que ella haya acudido al PP de Cantillana para denunciar esto. Por otro lado, ya que disponéis de recursos económicos, podríais haber pasado por allí y tomar las fotos en persona y no publicar unas capturas de pantalla de otra publicación (no habéis recortado ni la hora del teléfono móvil) y así ver de primera mano el alcance del problema. A ver si va a pasar como en el último pleno, que preguntasteis por unos columpios infantiles y resulta que había tres”.

La respuesta le llegó, entre otros, desde el perfil oficial del PP, con este texto: “Eres patético. Y no te preocupes que ya iremos a Radio Cantillana y a donde haga falta. Te vas a hartar!”. Se entiende que ese perfil lo manejaba en ese momento el viceportavoz del PP en Cantillana, Francisco Merino, que publicó prácticamente el mismo mensaje desde su perfil personal poco después, dando a entender que había usado la página oficial para un mensaje suyo personal, y no oficial del partido.

Merino, eso sí, echa más leña al fuego en un mensaje posterior: “Si aquí hay traidores, sois dos; uno que se vendió por 3.500€ y otro que es el artífice de todo (algo pillarías). Ya sacaremos toda la información, no te preocupes”. “Cuando quieras, tenemos una conversación en privado cara a cara”, dice en un mensaje posterior. Merino no ha querido hacer comentarios a SevillaelDiario.es.

“Decidí borrar la conversación”

En conversación con SevillaelDiario.es, Manuel Jesús Ortiz ha preferido no hacer declaraciones sobre este asunto, aunque sí ha aclarado que borró su comentario inicial, con lo que toda la conversación ha desaparecido de Facebook. Sí es cierto, y a él no le causa sorpresa alguna, que las capturas de las fotos han volado de teléfono a teléfono en la localidad, de modo que borrarla solo ha servido para quitarla de la red social en concreto.

En su lugar, indica en un mensaje en el mismo perfil que borró la conversación “por el bien del partido y por consejo de personas que valoro. Por lo tanto, no lo borro por lo que expreso, sigo pensando que la publicación muestra un pobre trabajo del grupo en sí. Y como componente del mismo durante bastantes años, me considero más que autorizado a pensar y decir libremente que las cosas se pueden hacer de otra manera”.

Añade que él habría hablado con la vecina, “ver el problema de primera mano, hablar con los demás vecinos afectados, redactar una moción en condiciones con datos, fotos y propuesta, presentarla al pleno, aprobarla y velar porque se ejecute. Y luego la publicación de Facebook. Se trata de solucionar los problemas reales de los vecinos, y no de medir los 'me gusta' de las redes sociales”.

En cambio, “lo que he recibido han sido insultos y amenazas desde el perfil de un concejal, un representante público, Paco Merino”, al que acepta “esa reunión cara a cara, pero será con Enrique Naranjo como presidente del PP en Cantillana, con José Ricardo García (secretario PP de Sevilla) y con quien usted quiera. No me importa incluso que la haga pública, como si la quiere hacer en la Casa de la Cultura”.

“Y si encima recibo una disculpa por las gruesas palabras que me ha proferido, sería estupendo. Fíjese que se las acepto por anticipado”, termina su mensaje.

Palabra, compromisos, principios

En su carta de renuncia, Manuel Jesús Ortiz hacía alusión al valor de la palabra, los compromisos y principios. Subrayaba: “Siempre he cumplido con mi palabra y mis compromisos y he sido una persona de principios, con la que se puede dialogar educadamente y que puedo cambiar de opinión siempre que se venga con una buena ración de argumentos”, y traslada sus buenos deseos “a mis compañeros, al grupo de concejales del PP, a los 17 de la candidatura y a todos los simpatizantes del PP, a la nueva alcaldesa y toda la corporación municipal (aunque apenas hayamos coincidido) pero sobre todo al pueblo de Cantillana, el que es mi pueblo y al que llevo siempre por bandera”.

La renuncia de este concejal popular, que en el Pleno de investidura optó por mostrar a todos los asistentes el sentido de su voto, pese a que la votación fue secreta, coincidía con la celebración de un Pleno donde, con la abstención del PP, salía adelante la resolución de Alcaldía para la organización del Gobierno Municipal, el régimen de dedicación exclusiva o parcial y las retribuciones de los miembros de la Corporación en este periodo. Este documento resolvía que hay hasta nueve concejales con retribuciones de las arcas municipales, conforme a la propuesta presentada por la alcaldesa, Rocío Campos.

Sorpresa en la investidura

El recuento de votos en el Pleno de investidura desembocó en un empate a 8 votos para la candidata socialista Rocío Campos, 7 votos de concejales del PSOE y 1 voto del único concejal de Levantáos, y 8 votos para el candidato popular Luis de Luque, 4 votos de concejales del PP y 4 votos de ediles de IU. La controversia vino de la mano de la número 3 de la lista del PP de Cantillana, Natividad Pastora Sastre, que con su voto en blanco y, pese al acuerdo rubricado minutos antes de la sesión plenaria con IU, alejó a su candidato y a su fuerza política del Gobierno Municipal.

Los asistentes al Pleno de investidura, así como las grabaciones que han circulado luego por las redes, no dejan lugar a dudas. Tampoco dejó en el aire lo ocurrido el alcaldable Luis de Luque, que en declaraciones a la emisora municipal Radio Cantillana nada más terminar el Pleno, reconoció que el polémico voto en blanco se había producido entre las filas del propio PP de Cantillana.