Cáritas: "El coronavirus nos ha devuelto a las cifras del peor momento de la última crisis"

Volvemos a los tiempos más duros de la crisis. El coronavirus ha conseguido, en apenas tres meses, que todo el trabajo realizado en la última década dé un brusco paso atrás, según ha denunciado este mediodía Cáritas Española. Según los informes de la ONG de la Iglesia, en los últimos tres meses el número de peticiones de ayuda "se ha incrementado un 77%". "El coronavirus nos ha devuelto a las cifras del peor momento de la última crisis", constató la secretaria general de la organización, Natalia Peiro este jueves.

Peiro hablaba de una nueva pobreza, pues alrededor de un tercio de los solicitantes es nuevo, o hacía más de un año que no acudía a las oficinas de Cáritas. La crisis, además, golpea con más fuerza a los más pobres. "Llueve sobre mojado, hoy tres de cada 10 personas en la exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso", señala el informe, que apunta cómo, tras el primer impacto del coronavirus, la mitad de los hogares en situación de grave precariedad no pueden hacer frente a los pagos de hipoteca o alquiler de la vivienda (49,2%) y no disponen de dinero suficiente para pagar gastos de suministros (51,2%)

Un 18% de los hogares en exclusión grave con menores de edad a cargo admite haber tenido que renunciar a una ocupación o puesto de trabajo para hacerse cargo de ellos. Cáritas invirtió el año pasado 337 millones de euros, una cifra que ha quedado desfasada con el tsunami de la COVID-19.

"Finalizado el Estado de Alarma, para nosotros es un reto mantener este espíritu solidario y el compromiso gratuito que hacen de Cáritas una organización voluntaria", subrayó la secretaria general.

Precio de vidas y pérdida de derechos

"El coronavirus ha tenido un precio de muchas vidas humanas, y también en la pérdida de derechos. Y también una oportunidad de revincularnos como sociedad. Debajo de todo el ruido político, la unión de las personas está siendo cada vez más clave en estos momentos", recalcó Peiro, que pidió pasar de la sociedad desvinculada a contar unos con otros.

Por su parte, Guillermo Fernández, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas, insistió en que la pandemia "ha paralizado el lento proceso de recuperación que venía iniciándose desde mediados de la década y ha trastocado todas las previsiones y cambiado los planes de desarrollo de todos los sectores socioeconómicos".

"Nos tememos que haya una parte pequeña que permanezca en la precariedad social más grave. La realidad no invita mucho al optimismo", recalcó.

¿Qué hacer frente a esta realidad? Cáritas insta a consolidar el Ingreso Mínimo Vital, revisar la atención a la dependencia, reducir la brecha digital, "aislar el debate sobre la salud pública de la crispación del clima político" o visibilizar la sociedad de los cuidados. "Esperamos que la crispación baje de tono, ayudaremos en eso", señaló Manuel Bretón, presidente de la ONG.

Los datos de 2019

La Memoria Anual da cuenta de destino de los 337 millones de euros invertidos por el conjunto de las Cáritas Diocesanas para acompañar a un total de 2.391.506 personas. De estas, 1.403.269 participantes y personas acompañadas en España y otras 988.237 en proyectos de cooperación internacional. Por programas, donde se concentra el mayor número de participantes son Acogida y Asistencia (72,7), seguidos de Empleo y Economía Social (7%) y Familia, Infancia y Juventud (6,2%).

En cuanto al destino de los recursos invertidos en 2019, las partidas presupuestarias más destacadas han sido Acogida y Asistencia (22,7% del total); Empleo, Comercio Justo y Economía social (17%); Mayores (10,3%); Personas Sin Hogar (10%); Familia, Infancia y Juventud (7,8%); y Cooperación Internacional (6,8%), entre otros.

Otro dato sobresaliente, que sigue la tendencia habitual de ejercicios anteriores, es el porcentaje de apoyo privado las acciones de Cáritas, que representa el 71% (239 millones de euros) del total de recursos invertidos. Similar tendencia se confirma en la financiación pública, que suponen el 29% (casi 98 millones de euros) del total.

Es decir, de cada 100 euros invertidos, 71 proceden de aportaciones privadas y 29 de fondos públicos.

Al abordar el apartado de los recursos humanos que hacen posible toda la actividad e Cáritas, que se apoya, según se recoge en la Memoria Anual, en 80.995 voluntarios y 5.571 personas contratadas

