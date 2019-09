Claves de la intensa semana de movilizaciones contra la crisis climática

Una agitada semana de movilizaciones frente a la crisis climática arranca este viernes 20 con una huelga juvenil anunciada ese día a nivel mundial, aunque en España la protesta principal se ha trasladado al 27 para aumentar los apoyos de asociaciones ambientales y sindicatos, según sus convocantes.

Una atmósfera social de extremo hartazgo tras un verano especialmente tórrido en incendios y olas de calor impregna el espíritu de estas movilizaciones convocadas en el marco de la denominada "Global Climate Strike", con más de 3.500 acciones previstas a nivel global, coincidiendo con la cumbre de acción climática de la ONU en Nueva York, del 23 de septiembre.

Impulsadas por el movimiento internacional de jóvenes activistas "Fridays For Future" (FFF), estas movilizaciones se inspiran en las protestas que inició la adolescente sueca Greta Thunberg en 2018 para exigir medidas urgentes contra la crisis climática.

El modelo de lucha de esta joven, que ya se encuentra en Nueva York, ha sido contagiado involuntariamente a jóvenes de todo el mundo que de forma multitudinaria siguen su ejemplo con sentadas cada viernes ante sus respectivos parlamentos para protestar contra lo que consideran el mayor reto de la humanidad

Algunas de las claves para entender las movilizaciones en España son las siguientes:

1. ¿Qué se reclama?

Los participantes quieren hacer reaccionar de una vez por todas a los gobernantes para que aumenten su ambición en la lucha contra la crisis climática.

Denuncian el alcance de una crisis climática que pone en peligro el planeta y que ha sido acelerada por el excesivo uso de combustibles fósiles y el voraz consumo global, poniendo en riesgo la supervivencia humana y la de gran número de otras especies y ecosistemas, y afectando especialmente a las poblaciones más empobrecidas y vulnerables.

2. ¿Quiénes respaldan las movilizaciones?

En el caso de España, esta huelga impulsada por el movimiento internacional FFF cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones, que se han adherido al manifiesto publicado el pasado mes de julio como un grito común en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo.

La semana de acciones incluirá una huelga estudiantil y de consumo, además de manifestaciones y concentraciones en centros de trabajo.

3. ¿Dónde habrá manifestaciones en España el día 27?

En Madrid, con una de las marchas previsiblemente más multitudinarias, el recorrido parte desde la estación de Atocha, hasta la Puerta de El Sol, a partir de las 18 horas. También se han anunciado manifestaciones en el resto de las principales ciudades: Valencia, Barcelona, Sevilla, Salamanca, Zaragoza, Teruel, etc.

Los sindicatos mayoritarios en el marco de la Alianza por el Clima apoyarán asimismo las manifestaciones en decenas de ciudades.

4. ¿Qué ocurrirá el 20 de septiembre en España?

Ese día, coincidiendo con la huelga de jóvenes en la mayoría de países, se reanudarán las sentadas de estudiantes de cada viernes ante las puertas del Congreso de los Diputados, y aunque habrá algunas manifestaciones, el día grande de protestas en España se reserva para el 27.

Por la mañana, el día 20, una marcha recorrerá la Gran Vía madrileña, hasta la Plaza del Callao, a partir de las 11 horas, entre otras acciones, según la plataforma Save The Planet Now promotora de la "Climate Strike Madrid" junto a otras más de 300 organizaciones que respaldan la causa de "Fridays For Future".

También el mundo intelectual ha manifestado su respaldo a esta huelga. De hecho, Manuel Rivas, Rosa Montero, Elvira Lindo o Fernando Aramburu son solo algunos de los casi cien escritores que se han sumado a un manifiesto de este sector cultural para apoyar estas movilizaciones y huelgas por el clima.