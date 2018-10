Diputado español: sociedades europeas tienen una "gran deuda" con defensores

El diputado español de Unidos Podemos, Pedro Arrojo, dijo hoy que la sociedad, especialmente la europea "más desarrollada", tiene una "gran deuda" con los defensores de derechos humanos y del ambiente.

"Tenemos una gran deuda, la sociedad que vive en las ciudades, que vivimos cómodamente, y particularmente las sociedades europeas más desarrolladas y ricas", subrayó Arrojo en declaraciones a Efe en Tegucigalpa.

Los integrantes de esas sociedades son "ricos porque otros acaban siendo mucho más pobres", señaló el también profesor de la Universidad de Zaragoza galardonado con el premio Goldman.

"Creo que tenemos la obligación moral desde el mundo más desarrollado, y desde la sociedad hondureña, tenemos una gran deuda con ellos", enfatizó Arrojo, quien llegó el pasado viernes a Honduras para seguir el juicio a ocho acusados por el asesinato cometido hace más de dos años de la ambientalista Berta Cáceres.

El diputado se reunió el domingo con líderes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que la ambientalista fue coordinadora general, en La Esperanza, donde Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

"Me decían 'dígale al fiscal general (Óscar Chinchilla) que nosotros en Honduras no nos sentimos defendidos por la ley, no nos sentimos defendidos por nuestro Gobierno, nos sentimos atacados sistemáticamente'", subrayó.

Arrojo indicó que esa situación de vulnerabilidad no solo la enfrentan defensores de derechos humanos y del ambiente de Honduras y otros países de América Latina, si no de todo el mundo.

"Lo que pasa quizás en Honduras y otros países de América Latina, es que ese desamparo de los más débiles y más pobres es más manifiesto, ese desamparo a la hora de que se cumpla con rigor una ley que existe pero que no llega a cumplirse es más manifiesto. Es una cosa que me parte el alma", expresó.

Dijo que intenta ponerse en el cuerpo de los defensores y se pregunta "¿Qué delito cometieron?: vivir allá, reivindicar poder seguir viviendo allá, poder seguir pescando en ese río, poder seguir cultivando... ¿robaron algo?".

"Frente al atropello de una minera que llega y te levanta el territorio, te saca de tu casa, para producir una riqueza que a ellos (lo habitantes de la zona) no les toca nunca", criticó el diputado español, que este lunes terminó su visita en Honduras.