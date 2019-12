España defiende mercados de carbono "creíbles" y uniformes en el mundo

La ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, subrayó hoy la importancia de contar con un sistema de comercio de carbono que sea "creíble y robusto" y en que ese sistema sea uniforme en todo el mundo.

Ribera , en declaraciones a los periodistas en la sede de la COP en Madrid, recordó que la Presidencia chilena del evento ha convocado el plenario de la Conferencia para las 00.30 hora local (23.30 GMT) y que será el momento de comprobar "el nivel de madurez" de las negociaciones.

"Comprobaremos si hay acuerdo y capacidad de integrar las distintas piezas de las decisiones o si por el contrario la Presidencia todavía tiene temas abiertos sobre los que quiere seguir trabajando", manifestó la titular española para la Transición Ecológica.

Los principales escollos siguen siendo las reglas que se deben aplicar a los sistemas de comercio de emisiones a nivel mundial, explicó y precisó que es necesario definir cómo se trasladan las emisiones con las que se comercializaba bajo el paraguas del Protocolo de Kioto a las unidades con las se podrían comerciar al amparo del Acuerdo de París.

"Hay un principio que es sagrado para la UE y para la mayor parte de los países que confiamos en contar con sistemas robustos", manifestó y detalló que ese principio es que "una tonelada emitida de dióxido de carbono sea medida y pese lo mismo en cualquier punto del mundo que se emita".

Ribera destacó que es importante, por ello, que la comunidad internacional se dote de reglas de juego que eviten la "doble contabilidad" y que se pueda computar la tonelada "porque se ha comprado o vendido o porque forma parte de la contribución de un país, pero que no pueda computar en los dos sitios".

"Hay países que ven esto con un poco más de ligereza y otros que quieren ser muy estrictos porque si no se desplomaría la credibilidad de esas unidades comercializadas y del propio sistema", opinó Ribera y observó que algunos se ponen muy contentos pensando que pueden vender mucho, pero si no son creíbles, pues no valdrá nada".

Citó también las diferencias que existen sobre el porcentaje del dinero que generan esos intercambios se destina al Fondo de Adaptación al cambio climático.

Cómo se refleja la mayor ambición climática de cada país a partir de 2020 o cómo se responde a la petición de muchos países de evaluar lo que han hecho los países industrializados antes de ese año son también asuntos que diferencian a las partes en el tramo final de la Conferencia, explicó la ministra.