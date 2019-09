La Fiscalía pide archivar el caso contra cuatro guardias civiles investigados por denegación de auxilio a una mujer

La Fiscalía pide que se archive el caso contra los cuatro guardias civiles de Port de Pollença (Mallorca) que estaban investigados por denegación de auxilio a Lucía Patrascu, una mujer que fue asesinada por su pareja cinco horas más tarde de acudir al cuartel donde intentó denunciarle.

El Ministerio Público, según informa Diario de Mallorca, ha ofrecido a la familia la posibilidad de reclamar al Estado una presunta responsabilidad patrimonial y también de que se esclarezcan las responsabilidades disciplinarias de los agentes que estaban de servicio, por si procediera imponerles sanciones reglamentarias.

Los hijos, a pesar de no haberse opuesto a que se cierre la causa penal contra los guardias civiles, han determinado que no atendieron a su madre de manera adecuada. La acusación pública también establece que se perciben deficiencias en el servicio que prestaron los agentes a Patrascu, que llegó a hablar con ellos, aunque se marchó sin que la denuncia fuera recogida por escrito.

Los guardias civiles que estaban siendo investigados eran el brigada interno jefe de puesto, otro que se fue de su puesto antes de que llegara su relevo, otro que llegó tarde y otro más, que también había recibido la petición de ayuda de la víctima.

A lo largo de los años que lleva abierto el procedimiento judicial (desde 2016), el juzgado de Inca ha tomado declaración a estos cuatro agentes y a otros testigos.

La Fiscalía ha concluido que no se han cometido los delitos de denegación de auxilio ni de omisión del deber de perseguir delitos. Especifican que no se ha probado el dolo, es decir, que no se ha acreditado mala intención por parte de los guardias civiles a la hora de no prestar auxilio a la mujer, ni tampoco la dejación de sus funciones.