La llegada de Greta Thunberg a la COP25, cada vez más cerca

Greta Thunberg navega a contrarreloj con destino a Lisboa con intención de llegar a tiempo a la Cumbre del Clima, la COP25, que ha comenzado este lunes en Madrid. La activista sueca ha decidido que debe acudir a esta cita en medios de transporte no contaminantes, por lo que rechazó volar en avión, dados los altos índices de contaminación que produce, y se acerca a Europa en un catamarán con el que está cruzando el Atlántico desde Nueva York.

El periplo, que comenzó hace 18 días, se puede seguir en directo a través de una página web. Las condiciones de navegación han ido retrasando su llegada, pero la adolescente tiene previsto llegar mañana por la mañana a Doca de Alcántara, en Lisboa. Así lo ha comunicado desde su cuenta de Twitter, donde relata el día a día de su viaje.

Day 18. We’re speeding towards Europe! Estimated time of arrival right now is Tuesday morning. We’ll be arriving at Doca de Alcantara, Lisbon. We are all looking forward to see you there! @Sailing_LaVaga@elayna__c@_NikkiHendersonpic.twitter.com/PlOxgUeETx