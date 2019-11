¿Dónde está Greta Thunberg? La travesía de la activista medioambiental a bordo de 'La Vagabonde' se puede seguir en directo

Greta Thunberg, activista medioambiental de 16 años, navega rumbo a Lisboa para llegar a Madrid y participar de la Cumbre del Clima, que tendrá lugar en el recinto ferial de IFEMA del 2 al 13 de diciembre.

La joven viaja en el catamarán de vela a España acompañada de Riley y Elayna, la pareja australiana que documenta sus viajes por el mundo a través de YouTube. La posición de 'La Vagabonde' se puede seguir en directo, con los datos minuto a minuto de las condiciones meteorológicas a las que se enfrenta la embarcación:

El rumbo que se habían marcado tenía como posible puerto el de A Coruña, pero ante el pronóstico imprevisto de fuertes vientos, se han visto obligados a cambiar la dirección para llegar a Lisboa. Este viernes se encontraba a menos de 2.000 kilómetros de Portugal. Una vez allí, Thunberg desembarcará y viajará hasta la capital española en tren o coche eléctrico.

A través de su cuenta de Twitter, la activista publica imágenes del paso de los días de su viaje a bordo. "Día 16. En medio del océano me sorprende la noticia de que el Parlamento de la UE ha declarado una emergencia climática. No podemos resolver una crisis sin tratarla como tal. Esperemos que ahora tomen medidas drásticas suficientes. ¡Únete al #climatestrike para presionarlos!" comenta Greta en su último tweet.

Day 16. In the middle of the ocean I’m struck by the news that the EU Parliament has declared a climate emergency. We can’t solve a crisis without treating it as one. Let’s hope they now take drastic sufficient action. Join the #climatestrike to put pressure on them! pic.twitter.com/PcWPU8yowf