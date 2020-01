El informe de la RAE considera que no es necesario modificar el masculino de la Constitución para hacerla más inclusiva

La Real Academia Española (RAE) ha hecho público este lunes el informe sobre "el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra Carta Magna" que la vicepresidenta Carmen Calvo encargó en el verano de 2018. Su conclusión es que "la Constitución emplea un castellano correcto en términos normativos". La RAE establece en este documento que una de las interpretaciones del "lenguaje inclusivo" es "la utilización de términos masculinos que integran claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja suficientemente claro que ello es así". Es esa la modalidad por la que se optó para la redacción de la Constitución de 1978 que dicen "verificada en múltiples estudios y en la práctica general de los hispanohablantes".

El lenguaje en la Constitución "es impecable", "tanto en 1978 como en 2020", ha dicho el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, quien lo ha presentado en la sede de la institución en Madrid. El documento, que con anexos llega a las 155 páginas, fue elaborado por cuatro académicos: Paz Battaner, Ignacio Bosque Muñoz, Inés Fernández Ordóñez y Pedro Álvarez de Miranda, a quienes se les sumó Salvador Gutiérrez Ordóñez para los últimos ajustes. Fue llevado al pleno y aprobado por la unanimidad de los miembros el pasado 16 de enero en lo que fue un "debate enriquecedor", según Muñoz Machado. A Calvo, "la dueña del informe" por haberlo encargado, le fue entregado el pasado viernes. Las conclusiones de la RAE no son vinculantes sino recomendaciones, y Muñoz Machado admite que "no corresponde a la Academia" decidir si el texto de la Constitución se cambia por motivos políticos.

Tras la rueda de prensa de la RAE, Carmen Calvo ha declarado a algunos medios que todavía no lo ha estudiado en profundidad, pero ha advertido de que el lenguaje ha avanzado en la "calle" y que "no está en manos de nadie pararlo". "Nos llaman vicepresidentas, diputadas, concejalas, ministras... se trataba de ir avanzando con un lenguaje como es normal en la calle" y "acompasarlo", ha agregado. Ella desea que la renovación del lenguaje en textos oficiales o institucionales como la Constitución no sea "muy decepcionante" para muchas mujeres que esperan sentirse incluidas.

"El presidente o la presidenta" sería "reiteración"

En el informe la RAE reconoce el desdoblamiento ("los españoles y las españolas") y los sustantivos colectivos ("la población española") como formas inclusivas gramaticalmente correctas. Pero describen la "interpretación inclusiva" de "los pronombres y los indefinidos en masculino plural" que usa la Carta Magna como también ajustada "plenamente a la estructura gramatical en español". "Carece de sentido argumentar que las mujeres no están comprendidas en afirmaciones como 'Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona", escribe, y que expresiones como "los españoles" y "los ciudadanos" "tienen indudable valor inclusivo en nuestra Constitución". Pasa igual con sustantivos de persona, como "cualquier ciudadano" o "ningún español": los consideran inclusivos.

La RAE establece "orientaciones" para una posible reforma sobre cargos individuales, es decir, para cuando los artículos se refieran al presidente o presidenta del Gobierno, por ejemplo. Da tres opciones: "desdoblar ocasionalmente" a lo largo del texto esas expresiones y hablar de "el presidente o la presidenta"; desdoblarlo todo el rato o alternarlas con fórmulas que no sean personales, como "la presidencia" o "quien ocupe la presidencia"; y mantener el masculino "como se hace tanto en nuestro texto como en las Constituciones de habla española u otra lenguas españolas". Pero plantea problemas para las dos primeras: la primera "podría dar a entender que las referencias que se dejen en masculino singular no abarcan a los dos sexos" y la segunda "requiere reiteraciones y paráfrasis". Por tanto, aunque dicen que "no corresponde a la RAE elegir", solo mantener el masculino "no presenta inconvenientes de tipo jurídico ni lingüístico", según sus criterios, aunque reconocen que "no tiene en cuenta las consideraciones políticas que aconsejarían dar mayor visibilidad al femenino".

Dedican un apartado a valorar como posible que se añada la palabra "Reina" como titular de la Corona, porque "el próximo Jefe del Estado tendrá previsiblemente sexo femenino", y también que se incorpore "princesa", que no aparece en ningún momento actualmente. Otro a las "regulaciones" que podrían ser aclaradas si se diese una reforma constitucional. Entre ellas, que "la referencia a las obligaciones militares de los españoles probablemente no fue hecha con carácter inclusivo", que "no dice nada de los permisos de paternidad y maternidad" ni resuelve en artículos dedicados a los menores que actualmente "los hijos pueden tener dos padres o dos madres". También "convendría" cambiar el término "disminuido" por "discapacitado".

Muñoz Machado ha destacado que, para desarrollar este estudio, los responsables han examinado de forma comparativa las Constituciones de Chile, de Colombia, de México y de Venezuela, además de las de países con lenguas románicas: la de Francia, la de Italia y la de Portugal. La conclusión es que "en todas ellas se utilizan las mismas aplicaciones del masculino de interpretación inclusiva", excepto en la de Venezuela que sí existen "diferencias notables".

La RAE ha incorporado a su informe dos anexos con muestras de la adaptación de la institución al uso del lenguaje inclusivo en su Diccionario y en su programa de consultas. "La Academia no está dormida en esto", ha defendido Muñoz Machado, "y estamos trabajando en la feminización del lenguaje, en eliminar en lo que hay de injusto en el uso del masculino", y como ejemplo se ha referido a cambios en el Diccionario como sustituir la palabra "hombre" por "persona" para referirse a quien desempeña algunas profesiones. Pero también ha sostenido que el masculino plural para referirse a mujeres y hombres no se debe a "una expresión de la superioridad del varón" ni es "androcéntrico", sino que responde a la herencia indoeuropea y es "incontestable en todas las lenguas" de la rama.